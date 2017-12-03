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“Ahmet Telli: Renkler/İmgeler/Sözcükler” sergisi sanatseverlerle buluştu

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“Ahmet Telli: Renkler/İmgeler/Sözcükler” sergisi sanatseverlerle buluştu
Çağdaş şiirin önemli temsilcilerinden Ahmet Telli, 70’inci doğum gününde, “Ahmet Telli: Renkler/İmgeler/Sözcükler” sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Başkentin değerlerinden Ahmet Telli’nin 70’inci doğum gününe özel düzenlenen “Ahmet Telli: Renkler/İmgeler/Sözcükler” sergisine ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ahmet Say ve çok sayıda aydın ve sanatçının katılımıyla açılışı yapılan sergide, Ahmet Kanneci gitarıyla Telli’nin okuduğu şiirlere eşlik etti.

Ankara’da yaşayan ve Türkiye’nin çağdaş şiirinin en önemli temsilcilerinden kabul edilen  şair Ahmet Telli’nin 70’inci doğum günü için hazırlanan sergiye çok sayıda sanatçı resim ve heykelleriyle katıldı. Sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı sergide, kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Su Çürüdü şiiriyle büyük ufuklara umutla yol aldığımız günlerin kaptanı oldu. Şiirleri notalara döküldü, büyük kavgaların parçası oldu. Ahmet Telli, bütün sanat yaşamı boyunca ‘büyük şairler büyük sarsıntıların ürünüdür’ sözünü haklı çıkaran büyük bir şairdir, değerimizdir” dedi.

Şair Ahmet Telli’nin şiirlerine göndermeler yapan exlibris ve heykellerden oluşan sergi için Telli’nin yorumu, “Zaman zaman kendimize dıştan, dışardan bakabilmeyi arzu ederiz ya, bu, aynaya bakmaktan farklı bir şey. John Berger’in ‘Fotokopi’ kitabındaki bir anlatıdan esinlenerek şöyle diyebilirim: Kendimi burada, benim için yapılan eserler aracılığıyla varoluş anlarında çakan şimşek ortasında hissediyorum” şeklinde oldu. Kent kültürünün sadece binaların yükselmesi, arabaların çoğalması olmadığını vurgulayan Telli, “Kent kültürü bu tür sergi salonlarının, tiyatro salonlarının açılması ve sanat rüzgarının özgürce esebilmesidir. Çankaya Belediyesi kent kültürünün farkında olan önemli ve nadir belediyelerdendir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Sergi 26 Aralık’a kadar gezilebilecek.

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