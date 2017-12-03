“Ahmet Telli: Renkler/İmgeler/Sözcükler” sergisi sanatseverlerle buluştu

Çağdaş şiirin önemli temsilcilerinden Ahmet Telli, 70’inci doğum gününde, “Ahmet Telli: Renkler/İmgeler/Sözcükler” sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi , Başkentin değerlerinden Ahmet Telli ’nin 70’inci doğum gününe özel düzenlenen “Ahmet Telli: Renkler/İmgeler/Sözcükler” sergisine ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ahmet Say ve çok sayıda aydın ve sanatçının katılımıyla açılışı yapılan sergide, Ahmet Kanneci gitarıyla Telli’nin okuduğu şiirlere eşlik etti.

Ankara’da yaşayan ve Türkiye’nin çağdaş şiirinin en önemli temsilcilerinden kabul edilen şair Ahmet Telli’nin 70’inci doğum günü için hazırlanan sergiye çok sayıda sanatçı resim ve heykelleriyle katıldı. Sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı sergide, kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Su Çürüdü şiiriyle büyük ufuklara umutla yol aldığımız günlerin kaptanı oldu. Şiirleri notalara döküldü, büyük kavgaların parçası oldu. Ahmet Telli, bütün sanat yaşamı boyunca ‘büyük şairler büyük sarsıntıların ürünüdür’ sözünü haklı çıkaran büyük bir şairdir, değerimizdir” dedi.