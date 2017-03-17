Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'dan Başkan Duruay'a ziyaret

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Yıldız, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, İncek’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın tahsis ettiği yere Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın yapılacağını belirtti.

Üniversiteye bağlı yurtdışından gelen yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretim görecekleri derslikler hakkında da bilgi veren Yıldız, “Bu kapsamda belediyeye de önemli görevler düşüyor. Belediye ve üniversitenin elbirliğiyle hareket etmesinin millet ve devlet adına fayda getireceğini düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Aydın, 2016-2017 UNESCO tarafından ilan edilen Ahmet Yesevi yılı kapsamında Gölbaşı Belediyesi’nin Ahmet Yesevi hakkında yaptığı kitap çalışmasından dolayı Başkan Duruay’a teşekkür etti.

Başkan Duruay, Prof. Dr. Yıldız’a, Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler'i, Prof. Dr. Yıldız da Başkan Duruay’a, Divan-ı Hikmet kitabını hediye etti.