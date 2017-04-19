AK Masa Birimi vatandaşın taleplerini çözmek için tüm iletişim kanallarını kullanırken bazen ilginç taleplerle de karşılaşıyor

Ak Masa Birimi kendilerine ulaşan her talebi dikkatle takip ederek çözüme ulaştırma konusunda yoğun çaba sarf ediyor.

Zaman zaman ilginç talepler de AK Masa'ya ulaşıyor, gelen talepler arasında, " Üst komşumun çocuklarından şikayetçiyim ailesi terbiye verememiş siz terbiye verin", "Pazar tezgahlarındaki balık boylarının denetlenmesini istiyorum", " Facebook şifremi unuttum belediyeden öğrenebilir miyim?" gibi talepler de var.

AK MASA KİRACI BULDU, AİLELERİ BARIŞTIRDI

AK Masa iki ilginç talebi de tatlıya bağlayarak gönülleri fethetti. Bu taleplerden biri “insanlara güvenemiyorum bu yüzden evimi 6 aydır kiraya veremiyorum. Bana güvenilir kiracı bulun” diyen bir vatandaşın talebiydi. Bu başvuruya kayıtsız kalmayan AK Masa yetkilileri, şu an bir belediye personelinin evde kiracı olduğunu ve ev sahibinin de çok mutlu olduğunu dile getiriyorlar.

Diğer bir talep ise ailelerin karşı çıkmasına rağmen sevdiği kızı kaçıran Yozgatlı bir gençten... "Eşim 18 yaşından küçük ailesi onay vermediği için resmi nikah yapamadık ve eşim hamile ailesi şikayette bulunduğu için şu an sosyal hizmetlerde koruma altına alındı. Lütfen bana yardımcı olun eşimin ailesini ikna edin. Eşime ve doğacak çocuğuma kavuşmak istiyorum” diyen gencin talebi sonrası AK Masa, Yozgat Sarıkaya Belediye Başkanlığı ve Ak Parti Sarıkaya İlçe Başkanıyla irtibata geçerek ailelerin barışmasını sağlamış. Bu mutluluğa katkı sağlamaktan ötürü çok mutlu olduklarını ifade eden AK Masa yetkilileri taleplerle ilgili şunları söyledi; "Bazen çok ilginç taleplerle de karşılaşabiliyoruz. Ama biz her talebi dikkatle dinliyor, en geç 15 gün içinde olumlu veya olumsuz sonuca ulaştırıyoruz."