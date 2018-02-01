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AK Parti Adan Milletvekili Necdet Ünüvar Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i makamında ziyaret etti

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AK Parti Adan Milletvekili Necdet Ünüvar Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i makamında ziyaret etti
AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i Tebessüm Konağı’nda ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ünüvar’ı makamında ağırlayan Başkan Çetin ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Pursaklar’daki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pursaklar’ın sürekli büyüdüğünü ve yapılan çalışmaların dikkat çektiğini ifade eden AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar “Havaalanına giderken Pursaklar Belediye Başkanımıza selam verip çayını içtik. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaretin sonunda AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, “Gazi Meclis’te O Gece” isimli kitabı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hediye etti.

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