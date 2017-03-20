​AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi ilk mitinglerini Akyurt ve Pursaklar’da yaptı

AK Parti Ankara İl SKM tarafından Pursaklar’da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Yalçın Akdoğan “Pursaklar’dan Türkiye rekoru bekliyoruz” diyerek ‘evet’ desteği istedi.

Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanında düzenlenen mitinge Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaolğlu, MHP Pursaklar Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Meydanını tıklım tıklım dolduran Pursaklar halkı, Yalçın Akdoğan’ın “Pursaklar Türkiye rekoru kırmaya hazır mı?” sorusuna hep birlikte “Evet” cevabı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünün kanunlardan değil; milletten geldiğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan konuşmasında şu mesajları verdi: “Birileri diyor ki Erdoğan istediği gibi kararname çıkartacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kanun çıkartmaya ihtiyacı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın gücü milletten geliyor. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi de millet yapmadı? Milletin gönlünde yer alan bir lider var. Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu sistem yürür müydü? İte kalka bugünlere getirdik. ‘16 Nisan’da hayır çıkarsa hiçbir şey değişmez, Tayyip Bey ve Binali Bey yerinde kalır, hükümet çalışmalarına devam eder’ diyenlere aldanmayın. ‘Hayır’ çıkarsa ey Kılıçdaroğlu gökkubbeyi hükümetin başına yıkmak için elinizden geleni yapmayacak mısınız? Dört bir yandan saldırı altındayız. Şer odakları üzerimize çullandılar. Terör örgütleri saldırıyor. Küresel güç odakları ‘Tayyip Erdoğan’ı devirirsek ülkeyi ele geçiririz’ diyorlar. Bunun için 16 Nisan’ı bir milat olarak görüyorlar. Sakın rehavete kapılmayın. Pursaklar’dan Türkiye rekoru bekliyoruz.”

Başkan Çetin “Düşman oku Türkiye’ye geliyor”

Miting alanındaki kalabalığa hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Pursaklar’da el ele verdik, gönül gönüle verdik, sizlerin destekleri ve gayretleriyle Tebessüm Şehri yaptık. 2002 yılına kadar her türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalan Türkiye’miz, AK Parti ile milletin adamı Recep Tayip Erdoğan’ın liderliği ile Türkiye nereden nereye geldi. Hastane önlerinde kuyruk yok, kimse giyim kuşamından dolayı hakir görülmüyor. IMF borcumuz bitti düşmanlar çatlıyor. İmam-ı Şafi der ki ‘Düşman oklarının gittiği yere bakın.’ Düşman oku Türk milletine geliyor, Türkiye’ye geliyor, Recep Tayyip Erdoğan’a yöneliyor. Türkiye için, istikbal için, istiklal için, özgürlüğümüz için, geleceğimiz için evet diyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Pursaklar’a yaptıkları hizmetleri anlatarak halk oylamasında güçlü destek istedi. AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu da Pursaklar’a teşekkür ederek “Pursaklar’ın 16 Nisan’da Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.