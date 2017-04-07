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AK Parti Ankara Milletvekili Alparslan, ANODER'in salon toplantısında galerici esnafına konuştu

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İlkay Kalkan
AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara Oto Galericileri Derneği ANODER'i ziyaret edip, İlkay Otomotiv'de gerçekleşen salon toplantısında Ankaralı Galerici Esnafı ile bir araya geldi.  
 
AK Parti Ankara Milletvekili Alparslan, Ankara Oto Galericileri Derneği'nin merkezini ziyaret ederek, ANODER Başkanı İlkay Kalkan ve ANODER Yönetim Kurulu Üyelerinden Ankaralı Galerici Esnafının sorunları, çözüm önerileri ve Derneğin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. 
 
Daha sonrasında ANODER Başkanı İlkay Kalkan'ın sahibi olduğu İlkay Otomotiv'de gerçekleşen salon toplantısına katılan Alparslan, burada Galericilerle bir araya geldi. 
 
Galerici esnafına seslenen Ankara Milletvekili Alparslan, Ankaralı Galerici Esnafının sorunlarının çözümü noktasında elinden geleni yapacağını ifade ederek, yaklaşan referandum öncesi yeni ve güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine neden Evet denilmesi gerektiğine ilişkin bilgi aktardı. Galericilerin sorularını da yanıtlayan Alparslan, referandum için esnaftan destek istedi.
 
Görüşme ve toplantı son derece güzel bir atmosferde tamamlandı.
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