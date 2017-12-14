AK Parti, CHP, MHP ve HDP’yi Tebrik Ediyorum

Eyüphan Kaya

Trump’ın kararına karşı birlik sağladılar, birliğiniz daim olsun diyorum.

Bildiğim kadarıyla ilk defa mecliste grubu bulunan dört parti ortak bir beyanata imza attılar. Herhalde bir de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı bir araya gelmişlerdi.

Trump’un Kudsü Şerifi İsrail’in başkenti ilan etme zamanı gelmiştir demesi hiçbir açıdan değeri yoktur ve tepki gösterilmesi gereken bir açıklamaydı ve AK Parti, CHP, MHP, HDP buna ortak bir deklarasyonla tepki gösterdi.

Bu tepki gözerlimi yaşarttı ve “birliğiniz daim olsun” duasını bana söylettirdi.

Benim bu partilerimize bir teklifim daha var, gelin bu ülkenin geleceğine her bakımdan fayda sağlayacak şu deklarasyona da imza atın, vatandaş olarak biz de bir nefes alalım.

1-Türkiye Cumhuriyeti Anadolu insanının elbirliği işbirliği içinde kurduğu bir devlettir, Bu devletin temel taşları döşenirken, Arap, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Tatar… bütün vatandaşlarımızın emeği olmuştur.

2-1924 anayasası Anadolu insanın İnanç ve kültürüne sıkıntı oluşturduğu için Şeyh Sait ve arkadaşları da İskilipli Atıf Hoca ve arkadaşları da tepki göstermekte haklıydılar, inkılap tarihimizde bu muhterem zatlar ihanetle anlatılmışlarsa da bunların ihanetle bir alakaları yoktur.

3-Bilerek ya da bilmeyerek Anadolu’da insanımız dini açıdan bir baskı altında tutulmuş, İslami ilimler tedavülden kaldırılış, laiklik ilkesi dünyanın hiçbir yerinde görülmediği bir sertlikle kullanılmış, su-i istimal edilmiştir. İnsanlarımızın fatihasını öğrenme hakkı dahi onlara fazla görülmüştür.

4-Kürt vatandaşlarımız anadillerini konuşamamış, kültürel değerlerini yaşamakta zorlanmıştır, hatta Kürtçe konuşma yasağı getirilmiş, buna uymayan insanlar tazir ve işkence görmüş, cezalandırılmıştır. Bu gün eğer vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti Türkçe konuşabiliyorsa kendimizi onlara minnettar kabul etmemiz lazım, Türk vatandaşlarımızın Kürtçeye öcü gibi bakacağına Kürtçe konuşmaya gayret etsinler.

5-İsteyerek ya da istemeyerek Devletin dili Türkçe olunca Türkler devletin yaptığı zulme seyirci kalmış, ya da destek vermişler, dolayısıyla devletin işlediği günahın bir parçası olmuşlardır, bu duruşta olan vatandaşlarımızı tövbe etmeye davet ediyoruz.

6-PKK militanları çoğunluk vatandaşlarımızın çocuklarıdır denildi ve çözüm süreci projesi ile dağdan indirilmeye çalışıldı, ama süreç gösterdi ki Kandil’in amacı Kürtlerden öte Kanton komün yönetimi ve komünizm peşinde koşuyorlar, Kürtlerle yapılan onlarca toplantılardan bundan razı olmadıkları anlaşılmış olup, PKK ile Kürt sorunu arasında kalın bir çizgi çekilmiştir.

7-Yasa ve Anayasa çıkarmak TBMM’nin uhdesindedir. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri için ne gerekiyorsa zamanla yapılacak, gelecekte insanlarımız daha mutlu ve güvenilir bir ortamda yaşamını sürdürecektir.

8- Biz siyasi partiler bu ülkenin hizmetkarı niteliğindeyiz, amacımız insanımızın barış ve huzur içinde, ülkemizin imkanlarından yararlanarak mutlu bir hayat sürdürmesini sağlamaktır. “Kol kırılır yen içinde kalır”, dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle aynı misyona ve aynı vizyona hizmet ediyoruz, derdimiz halkımıza daha iyi bir yöntemle hizmet kalitesini arttırmaktır, muhalefetimizden düşman kendine bir hisse çıkarmasın!

10-İslam dünyası bir bütündür, mazlumların sesine kulak tıkamayız, icap ederse ekonomik, askeri yolla dünya barışına katkıda bulunmak vazifemizdir ancak gayemiz ABD gibi gittiğimiz yerde kapanmaz yaraları oluşturup kaçmak değildir.

11-80 milyon vatandaşlarımız bu ülkenin fert başına düşen değerin sahibidir ve hukuk önünde eşittir. Resmi dili olan Türkçeyi konuşabildiği gibi anadilini de konuşacak, eğitim ve kültürünü yaşayabilecekir.

12-Resmi yazışmalarda yazılan Türk kavramının yerine Türkiye kavramı yazılması temel hedeflerimizden biridir, bu gün ya da yarın bunu yapmaya muktediriz.

13-Diyanet hak ve adalet adına vatandaşlarımızın manevi ihtiyaçlarını karşılama bakımından önemli bir kurumdur, çalışma tarzı, hizmet anlayışını pekiştirerek yarı özerk bir kurum olmasında fayda vardır.

14-Asıl amacımız devlet mekanizmasını daha pratik çalıştırarak, halkımızın hayat akışını kolaylaştırmaktır.

15-Halkın maddi manevi değerlerini yaşanması için politikalar üretmek, hayat şarlarının iyileştirmek boyun borcumuzdur.

Bence böyle bir ortak deklarasyona birlikte bir imza koyun, vatandaş olarak bizim de umudumuz yeşersin, yüzümüz gülsün ne dersiniz?

Haydi ya Allah! bu zor bir şey değil, bu deklarasyonu imzalayıp varsa buna ters düşen parti tüzüğünüze de çeki düzen verirseniz ülkemizde huzur, sükunet adına çok güzel şeyler olacak, insanımız mutlu ve geleceğinden emin olacak benim kanaatim budur.