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AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından, yerel yönetimler istişare toplantısı yapıldı

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AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından, yerel yönetimler istişare toplantısı yapıldı
Gölbaşı Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay..

Gölbaşı Öğretmenevi’nde  gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Kocaağa, İsmail Kara ve Ferit Yılmaz,  AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Osman Karaaslan, büyükşehir daire başkanları, mahalle temsilcileri, AK Parti yöneticileri katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, mahalle temsilcilerinin sorunları dinlendi.

Toruntay, yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin yerel halkın, yerel ihtiyaçlarını karşılamak için var olduğunu belirterek,  müdürlerin ilçe halkının sorunlarını dinleyip çözmek için burada bulunduğunu kaydetti.

Başkan Duruay da son 3 sene de Gölbaşı’na yapılan hizmetlerin daha da arttığını ifade ederek, “Devletimizin Gölbaşı’na yapmış olduğu yatırım yaklaşık 400 milyon.  Bizlerde Gölbaşı Belediyesi olarak hep söylediğimiz gibi Gölbaşı’na son 15 senenin en büyük yatırımı yapıyoruz” dedi.

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