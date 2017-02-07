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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Keçiörenlilere Yeni Anayasayı Anlattı

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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Keçiörenlilere Yeni Anayasayı Anlattı
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, yaklaşan referandum öncesi vatandaşları Türkiye’deki vesayete dayalı yönetim sistemini ortadan kaldıracak Anayasa değişikliği konusunda bilgilendirmek için “Yeni Anayasa Yeni Türkiye” konferansını düzenledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, parlamenter sistemdeki kuvvetler ayrılığı ilkesinin Türkiye’de hep çatışmaya dönüştürüldüğünü vurgulayarak, “Bu kaos yürütmenin tek başlı olmasıyla ortadan kalkar. Yani yürütme artık iki başlı olmayacak” dedi.  

 

Necip Fazıl Sahnesi’nde gerçekleştirilen programa başta gençler olmak üzere çok sayıda Keçiörenli büyük ilgi gösterdi. Konferans öncesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece meydanlara inerek milli iradeye sahip çıkan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı ve Keçiörenlileri konu alan bir sinevizyon gösterisi yapıldı. 24. dönem AK Parti Bingöl Milletvekili Eşref Taş’ın da izleyiciler arasında bulunduğu konferansın açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Ak, Metin Külünk’e hem Keçiörenliler hem de millet adına “hoş geldiniz” diyerek, “Önümüzde önemli bir süreç var. Bu süreç içerisinde herkesin üzerine düşen vazifeler var. Önemli bir dönemecin içerisindeyiz. Türk siyasi tarihinde belki de en önemli projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu en önemli projede artık Türkiye’nin kendini yönetmekle alakalı bir tercihini yapmak üzereyiz” mesajını verdi.

 

PARLAMENTER SİSTEMLE GELİNECEK SON NOKTA BUDUR

 

Mevcut sistemde Cumhurbaşkanını halkın seçtiğini, ama yönetimde ikiliğin olduğunu belirten Mustafa Ak, “Bunu ortadan kaldırmak için yeni bir düzenleme yapılıyor. Halkın denetiminde olan bir yürütme ortaya çıkıyor. Bu önemli ve kıymetlidir. Bu kıymetli şeye sahip çıkılması ve iyi anlatılması gerekiyor. Türkiye’de bu konuyu iyi anlatabilen kişilerden bir tanesi de Metin Abimiz. Kendisi yeni Türkiye’den ne anlamamız gerektiği ile alakalı güzel bir konferans verecek” diye konuştu.

 

Türkiye'nin parlamenter sistemle gelebileceği son noktaya ulaştığını belirten Metin Külünk ise, “Şimdi bu millet ayağa kalktı, hükümet sistemini değiştiriyor. AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle parlamenter sistemde Türkiye'nin gelebileceği son nokta budur. Bundan sonra araba yokuş aşağı gider. AK Parti döneminde bu sistem ile başarılabilecekler maksimize edilmiştir. Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirmeye inanın mecburiyeti var. Onlar niye değiştirilmesini istemiyor? Onların kafasındaki tilki şu: ‘Erdoğan'sız Türkiye'yi tekrar koalisyonlara tutsak ederek, koalisyonlar üzerinden ortaya çıkacak istikrarsızlıkla bu işi götürürüz’ diyorlar. Parlamenter sistemin zayıf yönlerini kimse konuşmuyor” ifadelerini kullandı.

 

İNÖNÜ’NÜN CHP’Sİ TÜRKİYE’Yİ BATI’NIN EMRİNE VERDİ

 

Bugünkü CHP’nin Atatürk’ün değil, İnönü’nün CHP’si olduğunun altını çizen Külünk, “Atatürk’ün CHP si emperyalizme karşı bağımsız bir Türkiye’yi öncelerken, İnönü’nün CHP’si Türkiye’yi batı ittifakının emrine vermiştir. Mustafa Kemal bağımsızlıkçıdır, mevcut CHP de İnönü çizgisinde mandacıdır. 1939’lardan itibaren Türkiye batı ittifakının hizmetine verilmiştir. Sistemin kendi içindeki boşluklarından, kendi içinde kaos üretmesinden yola çıkarak bizi kontrol ettiler” dedi. 93 yıllık cumhuriyet tarihinde 65’i 1946’dan sonra olmak üzere toplam 86 hükümetin kurulduğunu hatırlatan Külünk, “AK Parti’nin 14 yıllık dönemini, Özal’ın da 4 yıllık dönemini çekin alın, ne var elimizde? Parlamenter sistem güçler ayrılığı ilkesine dayalıdır. Cumhurbaşkanlığı sisteminde de güçler ayrılığı var, başkanlık sisteminde de var, ama parlamenter sistemin içerisinde kuvvetler ayrılığı ilkesi hep çatışmaya dönüştürülmüş, sistemi çatışma üzerinden beslemişler” diye konuştu.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİYLE KAOS BİTECEK

 

Metin Külünk, Türkiye’de meydana gelen 15 Temmuz dahil bütün darbelerin arkasında aynı gücün olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de yaşanan dört darbe de küresel güç merkezlerinin Türkiye’ye dayattıklarıdır. 15 Temmuz’da hedefleri Türkiye’yi çökerterek tamamen teslim almaktı. Tıpkı Arap dünyasını sömürgeleştirdikleri gibi o gece bizi de sömürgeleştireceklerdi.

 

Ne olması lazım? Bu kaosun ortadan kalkması lazım. Nasıl ortadan kalkar? Yürütmenin tek başlı olmasıyla. Çare Başbakanlık merkezli hükümet sisteminin kaldırılarak, yerine aynı yetkilerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesidir. Yani yürütmede artık iki baş olmayacak. Türk siyaseti bundan sonra başkan adaylarının programları üzerinden değişecek” mesajını verdi.

 

Konuşmasının ardından izleyicilerin sorularını da yanıtlayan AK Parti Milletvekili Külünk, konferansın bitiminde "Büyük Anadolu Aklı" ve "140'lık Hasılıkelam" isimli kitaplarını da imzalayarak izleyicilere hediye etti.​

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