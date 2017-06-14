Ak Parti İstanbul teşkilatı Diyarbekir ile selamlaştı

Eyüphan Kaya

13 Haziran günü 400 civarında AK Parti İstanbul teşkilatı başkanları Dr. Selim Temurci başkanlığında iki uçakla Diyabekir’e geldiler.

Başta Hz.Süleyman olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde verimli bir gezi yapıp yeryer vatandaşların derdini dinleyerek Diyabekir’lilerle hem hal oldular.

Eski adıyla Dağkapı(Deré çıyé) yeni adıyla Şeyh Sait meydanında binlerce insanımıza iftar vererek, Dr. Selim Temurci ifadesiyle “ekmeğini bölüşerek” gerçek kardeşliğin alfabesinden patik bir örnek sundular.

İftar öncesi konuşmalar, Ak Parti Diyarbekir İl Başkanı Av.Muhammed Akar’ın kısa bir selamlaşma konuşmasından sonra İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci’nin anlamlı konuşmasıyla devam etti.

Selim bey,

“Esselamualeyküm Diyabekir’li kardeşlerim,

Soframızı sizinle paylaşmaya geldik,

İmanın kardeşliğe dönüştüğü şehirde bulunmaktan gurur duyuyorum,

Zahmet edip iftarımıza davet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Gönül isterdi ki her masaya uğrayıp yüzyüze hemhal olabilseydim ama takdir edersiniz ki bu yoğun programda bunu yapmam mümkün değildir, öyle kabul etmenizi diliyorum,

…

Tarih göstermiş ki Türk’ün Kürt’ten Kürd’ün Türk’ten başka dostu yoktur.

Elbette ki sorunlarımız var, ama bunları konuşarak tartışarak haletme yollarını tercih etmeliyiz, Ak Parti iktidarında bunun önü açılmıştır. Sorun ve sıkıntılarımızı müzakere edebiliriz.

Yeter ki bir şey yapılmasın! o da şudur; insanlar öldürülmesi sadece buna hayır! diyoruz/diyelim

,,,

Konuşmasının tamamı kayda değer, moral verici ve manidar olmasına rağmen bu kadarını paylaşmak bile kafi bence.

Hz. Süleyman camii İmam-Hatibi Abdullah Avşar hocamızın, “Errehman” suresinin okuması ve akşam ezanıyla iftara başlandı.

Errehman suresinin bir ayrıcalığı, yüce Allah sıksık “Rabbınızın hangi nimetkeline karşı nankörlük yapıyorsunuz?” sorusunu kullarına sorup, insanları düşünmeye sevk etmektedir. Ah bir düşünebilseydik, hayatın rengi değişirdi.

Diyarbekir’li bir vatandaş olarak ben de bu iftara iştirak ettim, organizasyon başarısı %90 diyebilirim.Zaten işin içinde insan varsa %100 başarı da beklnemez.

Bu iftara ilgi gösteren hemşerilerimize ben de teşekkür ediyorum, buraya gelmekten amaç iftar yemeğinden öte bir şey olsa gerek,

Barış ve huzura verilen desteğin de bir göstergesidir kamaatimce.

Buraya kadar gelip iftar yemeğini yiyemeyenlerin dahi organizasyonun güzelliklerinden ve gerekliliğinden bahsettiğine şahit oldum.

80 il arasında İstanbul gibi bir dünya şehri teşkilatının Diyarbekir’le kardeş teşkilat seçilmesinin de ayrı bir anlam ifade ettiği kanısındayım.

Belediyeler arasındaki kardeşlikte de kardeş belediyemiz Kocaelli belediyesidir, ileriki yıllarda Kocaelli belediyesinden de buna benzer etkinliklere imza atmalarını bekliyoruz. İnşallah gün gelir biz de iadeyi ziyaret yapacağız.

Umarım ülkemizde daha güzel şeyler olacak, amin demeniz dileğiyle.