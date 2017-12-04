AK Parti Pursaklar 4. Olağan Kongre’si yapıldı

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Pursaklar 4. Olağan Kongre’de İlçe Başkanlığına Servet Türkayık seçildi.

Kongreye, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekilleri Aydın Ünal, Emrullah İşler, Ahmet İyimaya, Nevzat Ceylan, Ahmet Gündoğdu, Murat Alpaslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede protokol konuşması yapan AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, kongrenin AK Parti 'ye, Pursaklar’a ve Ankara’ya hayırlı olmasını dileyip, AK Parti'nin kuruluş aşamasından bu yana partinin farklı kademelerinde görev aldığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yakın çalışma fırsatı bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesi için nasıl yoğun çalıştığına çok yakından şahitlik ettiğini anlatan Ünal, 2019 seçimleri yaklaşırken Erdoğan'ın her gün temposunu biraz daha yükselttiğini kaydetti. Ünal, “AK Partimizin dünya liderine yakışan teşkilatları olmadığı takdirde Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’ye haksızlık edilmiş olur” dedi. Bütün makamlar gelip geçici olduğunu kaydeden Aydın Ünal “İktidardaki partinin etrafına çok gelen olur. Bu son derece normaldir. Önemli olan dava ruhunun muhafaza edilmesidir. Biz bunu muhafaza edeceğiz. Ana ruhu kaybedersek biz kaybederiz” diye konuştu.

Ünal: “ABD’de Türkiye’ye siyasi operasyon çekilmek isteniyor”

ABD’de bir yargı tiyatrosu oynandığına dikkat çeken Aydın Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye önemli badirelerden geçiyor, En son ABD'de bir yargı tiyatrosu ile Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz. Bu yargı tiyatrosunun 17-25 Aralık'tan farkı yok. Orada hangi iftiralar atıldıysa, hangi iddialar gündeme getirildiyse şu anda ABD'de bu yapılıyor. ABD'de bir dava üzerinden Türkiye'ye siyasi operasyon çekilmeye çalışılıyor. FETÖ'cüler bu işin içinde. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir sonuç elde edemeyecekler. ABD'nin bu operasyonu karşısında dimdik duracağız. Allah'ın izniyle bunu da püskürteceğiz. Bunu püskürttüğümüz zaman İslam dünyasında çok büyük dalgalanma olacak. İslam dünyasında Türkiye'nin büyüklüğü pekişmiş olacak.”

Aydın Ünal’ın ardından konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya da AK Parti olarak kongreler dönemiyle önemli bir sürece girdiklerini belirtip “2019 seçimlerini mutlaka kazanmamız gerekiyor. 2019’u kaybettiğimiz zaman AK Parti iktidarını yitirmiş olmaz, asrı kaybederiz” dedi.

Partililere yapılması gerekenleri anlatan İyimaya şunları söyledi: “Her birimizin tabii misyonu, millet ve devletin bekası için 2019'u her şeye rağmen kazanmak. Teşkilatların çok iyi çalışması lazım. Gençlere, kadınlara ulaşıp gönülleri almamız ve ötekileri kucaklamamız gerekiyor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları hep birlikte bozacağız.”

Çetin: “Bugüne kadar liderimizin başını öne eğdirtmedik”

Kongre de bir konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçe oldukları günden bu yana girdikleri bütün seçimlerde çıtayı yükseltip AK Parti’nin oylarını arttırdıklarını belirterek “Yürüyüşümüz kutlu bir yürüyüş. Rabbim Müslümanların lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yar ve yardımcısı olsun, sağlık, sıhhat ve afiyet versin” dedi. 13 yıldır belediye başkanlığı sürecinde Recep Tayyip Erdoğan’ın başını öne eğdirecek hiçbir iş yapmadıklarını kaydeden Başkan Çetin konuşmasında şu mesajları verdi: “Hep milletin gönlünü kazandık. Yaptığımız projelerle bir yılda 6 binin üzerinde ailenin evini ziyaret ediyoruz. Rabbim her zaman dürüst insanlarla çalışmayı nasip etsin. Herkes teşkilatta olmak istiyor. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bırakın da biraz teşkilatlarda başkaları bu bayrağı yükseklere taşısın. Israr etmenin anlamı yok. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başını öne eğdirmeyeceğiz.”