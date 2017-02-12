Ak Parti Siyaset Akademisinin 5.haftasında Prof.Dr.Ebubekir Sofuoğlu ders yaptı

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Dersin açılış konuşmasını yapan akademi koordinatörü Eyüphan Kaya “Yüce Allah’a şükürler olsun ki bu milletin çocukları okumuş, yetişmiş Anadolu’yu diyar diyar gerzek insanımızı aydınlatmaya çalışıyorlar, inşallah hep birlikte olgunlaşarak Anadolu’yu sahiplenmeyi kendimizi idare etmeyi becereceğiz” dedikten sonra dersi Sofuoğlu’na bıraktı.

Soğuoğlu; “Muhterem katılımcılar şu andaki parlamenter sistemin en büyük handikabı çift başlılıktır. Meclis bu sorunu çözmek istiyor, muhalefet meclisin çalışmasını engelliyor, tehdit ediyor.

Muhalefet lideri utanmadan kan dökülecek diyor, yahu kim kimin kanını neden dökecek? aslında bu ifade yüce divanlık bir suçtur.

Demoskrotos(Demokrasi) halkın tercihi diyorlar ama kabullenemiyorlar. Halkın vekillerinin bir kısmı bir sorunu çözmek için çaba sarf ederken diğer bir kısmı onları engelliyor. Vekilin iki görevi var;kürsüde konuşmak, oyunu kullanmak. Bunu yapacaklarına kavga kargaşa çıkarıyorlar.

Bir hat minibüsü şoförünü işini yaparken engellemek ne kadar suç ise vekili vazifesinden alıkoymak da o derece suçtur. Muhalefet meclis kürsüsünü işgal ediyor, üstelik marifetmiş gibi de pazarlıyor.

Diyorlar ki Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek, herkese anlatmak lazım Cumhurbaşkanı en çok iki defa meclisi feshedebiliyor. Hem seçime gitmek öyle kolay bir iş değil, eğer Cumhurbaşkanı meclisi neden feshettiğini halka anlatamazsa kendisi için seçim büyük bir risktir. Ayrıca meclis tıkanırsa da feshetmediği için nedenini halka anlatamaz.

Hatırlayın 80 öncesi 115 tur seçimden sonra bile meclis Cumhurbaşkanını seçemiyordu, böyle bir meclis zaten varlığı tartışır hale gelmiş olmaz mı?

Alem bilsin ki bizim Saltanat sistemi gibi bir derdimiz yok.Bizim tercihimiz Cumhuriyettir.İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD hiç birinde böyle bir çift başlılık yok, bizde niye olsun?

Başkan kim olursa olsun sorumluluk bir kişide olmalıdır. Velev ki muhalefet lideri olsun. Osmanlının son on yılı ve 94 yıldır bu çift başlılık ülkemizi perişan etti.

İnsan aklımızla sorunlu bir yolda sıkıntı yaşamışsak ikinci kere gitmeyeceğimize göre ne diye bu verimsiz sistemi yürütmeye çalışalım değil mi?

1908 yılında Abdulhamit darbeci ittihatçılar tarafından tahttan indirildi. Bir gün ittihatçıları eleştirenleri gördünüz mü?

Şimdi soruyorum çocuğunuz ayda bir iş değiştirse ya da bir işçiniz ikide bir işe girip çıksa nasıl değerlendirirsiniz?

Bu çift başlılık istikrarsızlığa sebep oluyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında hep çatışma yaşanıyor.

Atatürk ve İnönü arasında tartışma yaşanmış hatta Mustafa Kemal’in ona dargın haliyle öldüğü söyleniyor.

İnönü ve dört Başbakanı arasında çekişme yaşanmış. Turgut Özal, Mesut Yılaz, Yıldırım Aktuna ve Demirel, Demirel ve Çiller, Necdet sezer ve Ecevit.. hepsi de yetki paylaşımında karşı karşıya gelmişlerdir.

Bu çift başlılık bizi perişan etmiş, bize zaman kaybettirmiş o zaman artık bundan kurtulmanın zamanı geldi diye düşünmek lazım.

İsrail devleti kurulduğu günden bu yanı 17 Başbakan gelmiş, Türkiye’de 36 başbakan gelmiş.

Şu anda 65.hükümetimiz iş başında bu bile tek başına istikrarsızlığın neden kaynaklandığını ifade etmiyor mu, öyle hükümetler kurulmuş ki 5 ay, bir yıl hüküm etmiş.

Kimi vatandaşımız 18 yaşın sakıncalarını dile getiriyor, yani kabiliyetli bir kaç genimizin meclise gitmesinde ne zarar var? Askere 20 yaşında tankı topu sınır nöbetini onlara teslim ediyoruz ama.

Eski parlamenterlerden merhum Adnan Kahveci meclisin en genç vekiliydi ama en kabiliyetli, üretken vekillerden biri değil miydi?

Şu anda 57 ülkede vekil olma yaşı 18’dir kimse bu kadar tantana da çıkarmıyor.

Bu haklın kalp gözü açık hele birileri öyle gönül hatır için bir yada birkaç çocuğu aday yapsın bakayım halk nasıl uyarı verir. Sayın Erdoğan sevilen bir liderdir, doğru ama yanlış yaparsa halk onu da uyarır.Şanlı- urfa’da Fakıbaba meselesi ortadadır. Ayrıca Mesut Yılmaz hükümetinin gen soruyla düşürüldüğünü unutmayalım. Kısacası yeri geldiğinde halk da vekil de sağduyulu davranabiliyor.

Ütü ile yumurta pişirilmiyor, tavayla da ütü yapılıyor. Bu sistemle daha fazla oyalanın gereği yok. Pratik ve hızlı bir işleyiş için bu anayasa kolaylık sağlıyor.

Kimisi diyor ki gen soru verilmiyor yeni sistem de, yalandır arkadaşlar, veriliyor ama yazılı olarak veriliyor, sözlü olarak verilemiyor. Sözlü gen soruları meclise zaman kaybettiriyor.

Ayrıca şimdiye kadar meclise 12 bin gen soru verilmiş sadece iki tanesi kabul edilmiş.

Partili Cumhurbaşkanlığı bu ülkede, 15 yıl Atatürk dönemi 12 yıl İsmet İnönü dönemi 27 yıl yaşamış. Yüksek Seçim Kurumu daha 1950’li yıllarda kurulmuş.

Üstelik bu anayasaya göre 5+5 en çok iki dönem bir parti genel başkanına imkan verilebiliyor. Üstelik bu konuda da referanduma gidiliyor, milletten yetki isteniyor.

Vekil adaylarının parti liderleri tarafında seçilmesinde bir açıdan sıkıntı gözüküyor, diğer açıdan da parti disiplini bakımından yararlı. Aslına bakarsanız dar bölge seçim sistemi çoğumuzun tercihidir, ama o şekilde oluşan bir meclisi düzenli çalıştırabilecek miyiz? Orası meçhul.” Dedi.

Daha sonra soru cevap çeklinde ders devam etti.