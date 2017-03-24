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AKADEMİSYENLERDEN SONRA SIRA ÖĞRENCİLERE Mİ GELDİ?

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Necati Yılmaz

Üniversite öğrencilerine ardı ardına açılan soruşturmaları Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sorduk. Çıkarılan KHK’larla 4.180 akademisyenin işsiz kaldığını vurgulayıp, “Çıkarılan KHK’lar neredeyse en çok üniversiteleri etkiledi, binlerce akademisyen işsiz kalırken, hocalarına sahip çıkmaya çalışan ya da hocalarını uğurlayan üniversite öğrencilerine ise ardı ardına soruşturmalar açılmaya başladı” dedi. Akademisyenlerden sonra üniversiteler şimdi de öğrencilerden kaçırılıyor, öğrencilere karşı yürütülen bu soruşturmaların hangi yasal gerekçeye dayandırıldığını sorduk.

OHAL’İN İLANINDAN SONRA KAÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE SORUŞTURMA AÇILDI?

İlk KHK’dan bugüne değin toplam 4.180 akademisyenin üniversitelerden atıldığını ve 2.808 akademisyenin de kapatılan üniversiteler nedeniyle işsiz kaldığını, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’a kaç öğrenciye soruşturma açıldığını ve öğrencilere hangi cezaların uygulandığını sorduk.

Öğrencilere karşı yürütülen soruşturmaların hangi yasal gerekçeye dayandırıldığını soran Yılmaz, şu sorulara yer verdi:

“- OHAL’in ilanından sonra YÖK’e bağlı hangi üniversitelerden, ne gibi gerekçelerle, kaç üniversite öğrencisine soruşturma açılmıştır? Söz konusu öğrencilerin kaçı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır?

- Söz konusu soruşturmalarda kaç öğrenci hakkında, hangi cezalar uygulanmıştır? Öğrencilere karşı yürütülen bu soruşturmalar hangi yasal gerekçeye dayandırılmaktadır?

- Söz konusu soruşturmaların, özgürce bilim üretmenin yegane yeri olan üniversitelerin özgür ortamını kısıtladığı düşünülmekte midir?

- Üniversite yönetimleri ile emniyet arasında bilgi ve istihbarat alışverişi olduğu ve öğrencilerin fişlendiği iddiaları doğru mudur?”

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
 


            Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                 Necati YILMAZ
                                                                                              Ankara Milletvekili           

 

OHAL’in ilanıyla 20 Temmuz’da çıkartılan ilk KHK’dan bugüne değin toplam 21 KHK çıkartılmış ve resmi makamların açıkladığı rakamlara göre; 15 Temmuz ya da OHAL’in ilanından itibaren 71.274 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 41.326’sı ise tutuklanmış durumdadır.

4.180 akademisyen üniversitelerden atılmış ve 2.808 akademisyen de kapatılan üniversiteler nedeniyle işsiz kalmıştır.

Çıkarılan KHK’lar neredeyse en çok üniversiteleri etkilemiş, binlerce akademisyen işsiz kalırken, hocalarına sahip çıkmaya çalışan ya da hocalarını uğurlayan üniversite öğrencilerine ise ardı ardına soruşturmalar açıldığı basında yer almaya başlamıştır. Bu çerçevede;

1. OHAL’in ilanından sonra YÖK’e bağlı hangi üniversitelerden, ne gibi gerekçelerle, kaç üniversite öğrencisine soruşturma açılmıştır? Söz konusu öğrencilerin kaçı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır?

2. Söz konusu soruşturmalarda kaç öğrenci hakkında, hangi cezalar uygulanmıştır?Öğrencilere karşı yürütülen bu soruşturmalar hangi yasal gerekçeye dayandırılmaktadır?

3. Söz konusu soruşturmaların, özgürce bilim üretmenin yegane yeri olan üniversitelerin özgür ortamını kısıtladığı düşünülmekte midir?

4. Üniversite yönetimleri ile emniyet arasında bilgi ve istihbarat alışverişi olduğu ve öğrencilerin fişlendiği iddiaları doğru mudur?

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