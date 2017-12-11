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Akdere mahalle muhtarı, temsilcisi ve mahalle sakinleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

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Akdere mahalle muhtarı, temsilcisi ve mahalle sakinleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti
Mamak’ta vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarların fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Akgül,”Başkent’in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak...

Mamak’ta vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarların fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Akgül, ”Başkent’in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak’ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare ediyoruz” dedi.

Destek ve hizmetlerimiz devam edecek

Ziyarette, muhtarların ücra noktalara hizmet ulaşımında en etkili faktör olduğunu da ifade eden Akgül, ”Mamak’ta daha önce muhtarların hizmet ettikleri binaların fiziki koşullarını iyileştirerek iç teşrifatı yapılan muhtarlık binaları hizmet için daha elverişli hale getirdik. Muhtarlarımızın daha modern bir şekilde hizmet etmesini sağlamak için de bilgisayar ve yazıcı vererek teknolojik destek sağladık. Muhtarlarımıza yönelik destek ve hizmetlerimiz devam edecek” dedi. 

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