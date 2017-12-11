Akdere mahalle muhtarı, temsilcisi ve mahalle sakinleri Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

Mamak’ta vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarların fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Akgül,”Başkent’in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak...

Mamak’ta vatandaşa daha iyi hizmet vermek için muhtarlar ın fikir ve görüşlerini önemsediğini ifade eden Akgül, ”Başkent’in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak’ta gözümüzden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması için mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare ediyoruz” dedi.

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