Akil Gençler Diyarbakır

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Söz konusu gençlik olup onlara hizmet ve eğitmek olduğu zaman bana ümit ve heyecan verir.

İnsanın en hareketli, kanının yerinde durmadığı, etki altında en fazla kaldığı zamanı gençlik, yanı deli kanlı yıllarıdır.

Delikanlı: kişinin, kanı ile beraber, yerinde duramayan, heyecan, macera ve sorumsuzluk yıllarıdır.

Tecrübenin olmadığı o yıllar, topluma, yararlı ve faydalı bir birey olması, geleceğe hazırlanması için, eğitim ve öğretim alması, çok önemlidir.

Kendi haline bırakılsa, milli ve manevi değerlerle donatılmazsa, maceraperest olan genç, ruzgarın etkisinde kalıp topluma faydalı bir birey olma yerine belkide zarar veren biri haline gelebilir. Korkuyu bilmeyen, tehlikeye aldırış etmeyen, sonu belirsiz maceraların peşinden gider, birer suç makinesi halini gelebilir.

İnsanlık, ülkemiz ve de Diyarbakırımız maalesef milli ve manevi değerlerden yoksun yetişen gençler, terör örgütlerinin ağlarına düşmekte, herkesin huzurunu kaçırmakta, verdikleri zararlarla bir çok insanın ölmesine, evlatların yetim, kadınların dul kalmasına, anne-babanın evlet acısı duymasına, sakatlar, yaralananlar, maddi ve manevi nice zararlara sebebiyet vermektedir.

Eğitim kurumlarımız ilk okuldan başlanan ve "Türküm , doğruyum, çalışkanım..." ile her gün yemin edilerek yetiştirilmeye çalıştırılmasına rağmen,başarılı olunmadığı, gençlerimizin , uyuşturucu, terör, hırsızlık, kapkaççılık ve benzeri zararlı, alışkanları önleyemediği ayrı bir gerçektir.

Hapishanelerimizin, iktidarların, af ve denetimli serbestlik yasaları ile boşaltılmasına ve yeni hapishaneler inşa edilmesine rağmen, kısa bir zaman içinde buraların yeniden dolduğu, bir o kadarın da suçlu olarak dışarıda kaçak olarak yaşadığı ayrı bir gerçektir.

Ülkemizde; İlk, orta, lise, Üniversite ve akademik eğitimine kadar, öğretim verilirken eğitimin özellikle milli ve manevi değerlere bağlı faydalı bir birey konusunda, yetersiz kaldığı ve genç neslin suç ve suça buluşma konusunda açık bir tehdit altında olduğudur.

Gençlerin, milli ve manevi değerlere bağlı birer birey olarak yetişmesi için herkesin görevi olmalıdır.

İşte terörden en fazla mağdur olan Diyarbakır, yıllarca ihmal edilen, dışlanan ve kendi haline bırakılan gençlerine sahip çıkmak için, son yıllarda STK lar kurulmuş, gençleri faydalı ve yaralı hale getirme gayreti içine girmişlerdir.

Diyarbakır'da gençlere yönelik milli ve manevi değerlere önem veren faydalı faliyetleri içinde olduklarını öğrendiğim Akil gençler Diyarbakır derneği beni heyecanlandırdı. Söz konusu gençler ve bu gençlere yardım etmek isteyen Akil gençler olunca nasıl heyecanlanmaz ki.

Ben de, Akil gençler Diyarbakır il başkanlığının faaliyetlerini, vizyon ve misyonlarını sizlerle paylaşmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için, il başkan yardımcısı Cahit TÜRK bey efendinin aracılığı ile İl başkanı Engin ÖZMEN beyefendiyi, 75 yol üzeri olan yerlerinde ziyaret ettim.

Benim ziyaret ettiğim Akil Gençler Diyarbakır derneği il başkanı sayın ÖZMEN bey, "kendilerini kamuoyuna tanıtma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını, basın ve yayın kuruluşlarının kendilerine ilgi göstermediklerini dolayısıyla tam manasıyla kendilerini ifade edecek imkanlarda sıkıntılar yaşadığını" belirti.

Diyarbakır Akil gençler Platformu 2 yıl önce gençlerin içinde bulundukları yalnızlık ve kimsesizlik duygusunu ortadan kaldırmak için, gençlerin sesi olmaya çalışan, Türkiye'nin tüm illerinde örgütlenmiş büyük bir camia olduğunu belirten il başkanı sayın ÖZMEN bey "kendisinin dört ay önce il başkanlığına getirildiğini, gençlerin, uyuşturucudan, yıkıcı ve bölücü olan kötü ideolojilerden uzak durmaları için gençlerle temas halinde olduklarını, fakir ve kimsesizlere maddi ve manevi yardımlarda bulunduklarını, Süriye ve özellikle Halepteki mazlum ve mağdur kimselere bir nebzede olsa yardım maksadı ile battaniye topladıklarını" belirtmiştir.

Akil Gençlik derneğinin bir amacıda "darbeye karşı dik durmak, yeni anayasanın toplumun faydası ve yararına olacak biçimde yapılmasını desteklemek, doğusu ile batısı ile ülkenin tüm gençlerinin yanında oldukları ayırımcı değil birleştirici bir misyon üslendiklerini" söyledi.

Bize düşen, gençlere yönelik faydalı, milli birlik ve beraberliğe önem veren bu tür dernek ve kuruluşlara maddi ve manevi destek vermektir.

Ben de araştırmacı bir yazar olarak bu tür faaliyetler yürüten, vakıf, dernek ve kuruluşları tanımak ve kamu oyuna tanıtmak isterim. Benimle iletişime geçerler ve kıymetli zamanlarına ayıra bilirlerse Fatih yokuşla fıkıh dersleri sayfama mesaj atabilir veya benimle iletişime geçebilirler.

Benim teklifimi kabul edip nazikane bir biçimde derneklerinde ağırlayan il başkan yardımcısı Cahit TÜRK ve İl başkanı Sn. Engin ÖZMEN nezdinde, ümit vaad eden Akil Gençler Diyarbakır il platformu gençlerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.