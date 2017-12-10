AKILCILIK: Toplumsal Uzlaşı Açısından Bir Deneme

Mustafa Furkan Yılmaz

Sosyolojinin uğraşı en basit mantıkla 3 kişinin biraraya gelmesiyle oluşan fert-lerin ilişkilerini anlamlandırmaktır ve incelemektir. Bunun içindir ki toplum, bireyden (fertten) bağımsız değildir. Her ne kadar birey, pozitivist bakış açısıyla ele alınamayacak karmaşık olsa ve matematik formülleriyle ifade edilemeyecek bilinmezliklere sahip olsa da… {Yine de hayatı matematikten, insanı da bilinmezlikten bağımsız görmeyen biri olarak; bireylerin aynı veya benzer olayları anlamlandırma çeşitlerinin birer değişken gibi ele alınıp, bu anlamlandırmaların fert fert dışavurumsal tepkilerinin toplamının aritmetik ortalamasının sosyolojinin formülize edilmiş tanımı olduğunu düşünüyorum.}

Türk toplumunun birer bireyi olarak hepimiz, uzun zamandan beri toplumsal uzlaşıyı (sosyolojik karşılığı olarak konsensüsü) kaybettik. Ve maalesef Türk siyasetinin kutuplaşmadan beslenir hale gelmiş oluşu da sadece otoritenin söylemlerinin bu yönde olmasıyla değil, toplumun da bu söylemi reddetmeyip kabul eder olmasıyla bu hale gelmiştir. Otoritenin bu söylemleri kullanması topluma, toplumun da bu söylemleri kabul etmesi otoriteye meşruluk hissi vermektedir.

Toplumun Kollektif Şuur ve Akılcılıktan Uzaklaşması

Soyut kavramları zihinlerde kolaylıkla canlandırmak için kalem oynatmak uğraşı bizim gibi okumuşluk düzeyi düşük toplumlar için oldukça zor. Üstelik akıl ve kalp -bireyde ve bireylerden müteşekkil toplumda- zaten disharmoniye yatkın ve dengede tutulması en zor mefhumlardır. Akılcılık ön planda ise duygusallık geride, duygusallık ön planda ise akılcılık geridedir.

Haydi iki kişi çevirip soralım, diyelim ki:

“İkiniz arasında

Hanginiz daha akıllı, hanginiz daha duygusal-hissî ?

Kim daha akıllı olmayı övgü kabul eder, kim daha duygusal-hissî olmayı?

Hangisine "sen duygusalsın" desek "hayır akıllıyım" derken bile duygusal-hissî tepki verir)

Kime "amma akıllı adammışsın" desek duygusal-hissî bir tepkiyle övgünün sarhoşluna kapılmaz ki ? “

Herkesin ölçüsü farklı. Bizim toplumumuzun genel ölçüleri ise evrensel etik normlarından çok uzak.

Türk toplumu insan faktörünü göz ardı edememiş, kıssalarla büyümüş ve şu modern zamanlarda dahi sekülerizm ile tasavvuf kültürünü [kendince] harmanlamış olduğu yanılgısındandır ki duygusaldır-hissîdir, duygusal-hissî tepkiler verir.

Geçici Duygusallıktan Beslenen Otorite

Bugün güç ve otoriteyi elinde bulunduranlar duygusal bir toplumdan besleniyor olmaktan memnun gibi gözükseler de akıldan hayli uzaklaşmış bir toplumun, sağlıklı kararlar veremeyeceği ve bu geçici–hissî duyguların bir gün kendi aleyhlerine döneceğini de bilmeleri gerekir. Çünkü duygusallık yönetilemez, her an kontrol dışına çıkabilir fazla kullanılması zihinsel yorgunluk ve şaşkınlık hali oluştururken, azı dahi kıvılcım halinde bekleyen kor olarak bekler. En kötüsü de “duygusallık-hissîlik” kutsalların kullanılmasını meşrulaştırır.

Kutsalların çokça kullanılması anlamlarının gitgide değersizleştirilmesine evrilir ki bu durumda tüm değer yargıları bir bir anlamını yitirir.

Kutsallar: Başta din ve milliyetçilik.

Bununla bağlantılı söylemler ile toplumu inandırma ve bu söylemlerin dışında kalanların yine kutsal kavramlarla (vatan hainliği, işbirlikçilik, boyun eğen olma) itham edilmesi bunlar hep duygulara hitap ile zihinlerin ele geçirilmesidir. Akıldan uzak, kutsal kavramlarla gözleri perdelenen ve düşünme yetisi hissîleştirilerek ele alınan bireyler, herkesi ötekileştirir ve ötekileştidiğine yaşam şansı tanımayan bir sürece büyülenmişçesine gider.

Dahası ötekileştirilene yaşam şansının tanınmaması başta zihinlerde iken daha sonra gerçek hayata da sirayet eder ve fiziksel şiddete giden yolun önünün açar. Bugün ötekileştirenler; otoriteyi ellerinden bulundurduklarından rahat olsalar da, zihinlerine işledikleri her bireyin, olası bir otorite kaybolduktan sonraki tüm şiddet eylemlerinde veballeri olacaktır.

Bu yüzden bu toplumun ifrat-tefrit ekseninde akıl-kalp kavramlarını yeniden ele alması ve kayan dengenin akıl yönünde merkeze alınmasına ihtiyaç vardır.