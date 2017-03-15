Aklım, duygum “evet” diyor

Eyüphan Kaya

Devlet ortak bir akıl, istişare ile tek elden yönetileceği için EVET,

Bir sürü yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanının artık sorgulanabilir duruma geleceği için EVET,

Çok başlılık ve gereksiz sürtüşmeyle devletin patinaj yaparak zaman kayb etmesi ortadan kalkacağı için EVET,

Meclis yasama görevini daha rahat yapacağı için EVET,

Gençlerimizin kendine olan güvenleri artacağından ve muhtar olarak, belediye meclis üyeleri olarak, Belediye başkanları olarak belki de üçü beşi vekil olarak görebileceğimiz için EVET,

Askeri mahkemelerin kalkıp, askerin de sade vatandaş gibi gerektiğinde adaletin önünde yargılanmasının sağlanacağı için EVET,

Devlet bürokrasisinin daha hızlı ve aktif bir şekilde çalışıp, işini yapan daha da ön plana çıkacağı, angarya usulü iş yapanların devlete ayak bağı olmaya son bulacağı için EVET,

Vatandaşın sesinin daha gür çıkma imkanı verileceği için EVET,

Seçim sisteminin daha adil bir yasal düzenlemeye kavuşacağına iandığım için EVET,

Yürütmenin meclis dışına çıkacağı ve daha profesyonel kimselerden oluşacağı için EVET,

Artık Meclis ve Hükümet üzerinde sinsi oyunları son bulacağına inandığım için EVET,

Muhalefetin milliyetçilik, laiklik, etnik köken gibi düzeysiz kavramlarla siyaset yapma imkanı elinde alınacağı için EVET,

Ahmet Davutoğlu gibi nazik bir eski başbakanın bu anayasa paketinden yana olduğu için EVET,

Binali Yıldırım gibi çalışkan bir mühendis, iyi bir insan gayretli bir Başbakanın bu paketin güvencelerinden biri olduğuna inandığım için EVET,

Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasetin duayeni, mini başkanlık örneğini İstanbul belediyesinde başkanlık yaparken yaşatan ve başarılı olduğunu gördüğüm için, devletin medeni bir devlet olabilmesi için mücadele verenlerden biri olduğu için, Kürt sorununun çözümünü kendine dert edindiği için, Dünya beşten büyüktür deyip insanlık alemini uyardığı için EVET,

MHP liderinin devlet-millet menfaatini sentezleyerek, sivri siyaseti bırakıp halkın geleceği için bu pakete destek verdiği için EVET,

Ülkemizin yarınlarının daha aydın olabileceğini düşündüğüm için EVET,

İnanç, kültür ve benliğimi yaşayabilmemin kolaylaşacağına inandığım için EVET,

Anadolu insanının bir cevher bulmuş gibi AK Partiyi hep destekleyerek bu günlere getirdi, AK Parti de millete karşı vefa borcunu yerine getirmek için gayret çaba harcadı pes etmedi işte bu gayret ve çabanın daha da devam etmesi için EVET,

Bir fırsatını bulup AK Partiye kapak atan ve AK Partinin AK rengini grileştiren kimselerin partiden temizlene umudunu taşıdığım için EVET,

Anadolu’nun şahlanacağı, 2023 hedeflerine daha kolay yetişme imkanımızın olacağı için EVET,

Siyasi istikrarın geleceğine ve ekonomik dengelerin normalleşeceğine inandığım için EVET,

İster inanın ister inanmayım hayır demek için bir neden bulamıyorum ama daha iyi daha kapsamlı yeni değişiklikleri de bekliyorum.

En kötü ihtimal vatandaşlarımızın “yetmez ama EVET” demeleri kadar normal bir durum yok, benden söylemesi.

Fakat dünyada gerçekleşen her referandum gibi bunda da “evet” de olacak, “hayır” da olacak, çekimser oy kullanan da olacak. Benim tuhafıma giden hayır cephesinin çok ucuz gerekçeler üreterek halkın kafasını karıştırmasıdır.

Muhalefet haktır ama bu kadar ucuz yapılamalıdır bence.