AKP TEK ADAM DİKTASININ PARAMİLİTER GÜÇLERİNİ YARATMAK İSTİYOR

Necati Yılmaz

Umut Vakfı’nın verilerine göre, Türkiye’de her yıl 4500 insanımız bireysel silahlarla hayatını kaybediyor. Bireysel silahlanmada 178 ülke içinde 14’üncü sıradayız. Ülkemizde 25 milyon bireysel silah olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkemizde toplumsal kutuplaşmanın en uç noktada olduğu bu dönemde, bireysel silahlanma ile ilgili verilen Meclis araştırma önergelerinden AKP sürekli kaçmaktadır. Bu gerçeği bir sorun olarak görmemektedir. Diğer yandan yetkili ağızlar bireysel silahlanmayı teşvik etmektedir.

AKP ADIM ADIM KURDUĞU TEK ADAM DİKTASININ PARAMİLİTER GÜÇLERİNİ YARATMAK İSTEMEKTEDİR!

696 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin karar ve eylemleri nedeni ile hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.

Bu düzenleme ile sistematik bir şekilde silahlandırılan insanlara, bu silahları kullanma yetkisi verilmektedir. Silah kullanımına yargıdan muafiyet ve cezasızlık getirilmektedir. Bir anlamda silah kullanımı meşrulaştırılmak istenilmektedir.

6755 sayılı OHAL kapsamında alınması gereken tedbirler ile ilgili KHK’nın 37. Maddesi’nde güvenlik güçleri ve kamu personeli açısından, ortadan kaldırılan silah kullanmadaki ölçülülük ilkesi bu defa sivil insanlar bakımından da kaldırılmaktadır. Bir anlamda, terörist olarak yaftalanacak her kişiye karşı silah kullanılmasının önü açılmakta, cezasızlıkla teşvik edilmektedir.

Yargıçlar terörist olarak nitelenmekten korkarken, kim terörist, kim değil kim karar verecek?

Özellikle referandum döneminde olduğu gibi muhalif görülen herkesin rahatlıkla terörist olarak nitelendirildiği iktidarın bu bakışı karşısında, hiçbir vatandaşın can güvenliği yoktur!

Parti genel başkanlarının, siyasetçilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin, bilim insanlarının, terörist ilan edildiği bu dönemde, sivillere bunlara karşı her türlü silahlı/ silahsız gücü cezasız şekilde uygulama yetkisinin önü açılmaktadır.

AKP’LİLERİN DAHİ CAN GÜVENLİĞİ YOK!

Can güvenliği kalmayanlar sadece muhalifler değildir. Belediye başkanlarının ve bir Başbakanın kulağından tutulup kenara konulduğu bu dönemde, Saray’ın canını sıkan bir AKP’linin dahi can güvenliği kalmamıştır.

Semih Özakça ve Acun Karadağ işlerini istedikleri için terörist ilan edilmişlerdi. Yargılandılar ve suçlamalardan beraat ettiler. Yargılama bitmeden İnsan Hakları Anıtı önünde infaz edilmiş olsalardı yargılamaları bitmediğinden terör örgütü üyesi olmadıklarını ispat dahi edemeyeceklerdi. Onları öldürenler de cezasız kalmış olacaklardı.

AKP ateşle oynuyor! Bu düzenleme, toplumsal kutuplaşma içine sokulan ülkeyi toplumsal çatışmaya götürmekte ve iç savaş tehlikesini de içinde barındırmaktadır.

FETÖ’nün devlete yerleştirilmesindeki sorumluluğu, Zarrab davası itirafları ve MAN Adası belgeleri üzerinden yıpranıp, hızla güç kaybeden AKP, kendi şirketlerine yaptırdığı anketlerle dahi bir daha iktidar yüzü göremeyeceğini anlamıştır. Tüm yaptıklarının hesabını vereceklerinden korktukları için, iktidardan gitmek istememektedir. Tüm bu hazırlıklar, AKP’nin bir toplumsal çatışma yaratarak, iç savaşı dahi göze alarak iktidardan gitmeme ve ülkeyi dikta rejimiyle yönetme isteğinin açık işaretlerini vermektedir.

Bilinmelidir ki; masum insanlara yapılacak saldırıyı meşru kılacak hiçbir hukuk kuralı yoktur! Bu KHK da bu saldırılara meşruiyet sağlayamaz. Savaşın dahi uluslararası ölçüler içinde bir hukuku vardır. Bir cinnet toplumu yaratmak isteyen, toplumu ve halkları birbirine boğazlatmak isteyen AKP, bu düzenlemesiyle hiçbir saldırıya ve boğazlaşmaya meşruiyet kazandıramaz. Bu düzenleme AKP’nin hesabını vermesi gereken yeni bir gayrimeşruluktur.

AKP TÜRKİYE’DEN BİR SURİYE YARATAMAYACAKTIR!

AKP’nin iktidardan gitmemek için yurttaşları, toplumu, halkları birbirine kırdırma niyeti, halkımızın en güçlü şekilde ayakta tuttuğu barış, kardeşlik, birlikte yaşama iradesi karşısında sönümlenecektir.

AKP, bir gün mutlaka iktidardan demokratik yollarla gidecektir ve bir gün mutlaka yaptığı hukuksuzlukların hesabını bağımsız ve tarafsız mahkemelere verecektir. Bu kaçınılmaz gerçeği, hazmetmelerinde kendileri ve ülkemiz açısından büyük yarar olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.