  • BIST 94.655
  • Altın 144,784
  • Dolar 3,5508
  • Euro 3,8707
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C

Al bayraktan gök bayraklara.. Kerkük’e, Doğu Türkistan’a selam olsun

» »
Mahir Özel

Çin zulmü altın da, tüm dünyanın gözleri önün de feryat edip inleyen, dini ibadetleri dahi engellenen Doğu Türkistan’ a Uygur Türklerine buradan selam olsun..

2016 bütçe müzakereleri nedeniyle söz aldım;

Sayın Başkan çok değerli üyeler, kurumumuzun çok değerli daire amirleri ve çok değerli basın.. Kişisel olarak gündemle ilgili söz almış bulunuyorum. 

Öncelikle gündem dışı bir konuya değinmek istiyorum..  

Bu konularda hepimizin hassas olduğunu bilerek öncelikle Kerkük’ün kadim bir Türk şehri olduğunu, Kerkük’ ün Türkiye’nin Kiliti olduğunu ifade etmek istiyorum..

2003 lü yıllarda ABD destekli pkk yandaşlarınca işgale uğrayan Kerkük ün, Türk’ ait tapu kayıtları, nüfus kayıt bilgileri talan edilip yakılıp yıkıldığı, Türk’ün – Türkmen’in tüm resmi kayıtlarının ve izlerinin dünya kamu oyu önün de silinmeye çalışıldığı ortadayken, bu gün de kadim Türk şehri Kerkük üzerin de Türkmen’e düşman gruplarca başka bayraklar çekilmek istenmektedir..

Tüm bunlar yüce Türk Milletinin hafızasına tek tek not ettiği vahim olaylardır..

Musul Ankaradır.. Kerkük İstanbul’dur.. 

“Kerkük Türkiye’nin Irak’taki soydaşı, gardaşı, kaderdaşı, her şeyidir. Türkmenleri savunmak Türkiye’yi savunmaktır..

Tarih Kerkük’ün binlerce yıllık Türk kenti olduğunu haykırırken, 80 milyonluk Türkiye’ nin yanı başın da yeni senaryolarla Türkmeneli’ ne rol biçenler ateşle oynamaktadır.

Kendi yaktıkları ateş ilk olarak bu emperyalizmin maşalarını yakacaktır..
ve
Herkes hesabını buna göre yapsın Kerkük Türk’tür, sonsuza kadar Türk kalacaktır.

“Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, 
Bana zindan olur Maraş, Elbistan 
İbni Sîna, Dedem Korkut, Alparslan 
Susarsam, hakkını helâl etmesin.”  (b.k)

Al bayraktan gök bayraklara.. Kerkük’e, Doğu Türkistan’a selam olsun..

Çin zulmü altın da, tüm dünyanın gözleri önün de feryat edip inleyen, dini ibadetleri dahi engellenen Doğu Türkistan’ a Uygur Türklerine buradan selam olsun..

***

Değerli üyeler 

Şimdi huzurunuz bir kalite yönetim uzmanı olarak 2016 yılı başkent Ankara’nın tüm oluşumlarını tüm faaliyetlerini gerçekleştiren belediyemiz bürokratlarına buradan huzurunuzda ayrıca teşekkür etmek isterim.
Genelde konuşmacı arkadaşlarım eleştiri yönüne gittiler bu onların en tabii hakları en doğru düşünceleri. Ancak bunlar da benim kişisel düşüncelerim..

Özellikle kırsal kesimdeki hizmetleri, Jeotermal ve Kırsal hizmetler daire başkanlığında ki Özgür Güven beye ciddi faydalar veren  çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Sokak hayvanları konusun da çok değerli hizmetleri konusun da  çok değerli hizmetleri nedeniyle  Şafak Uğur Hanıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Fen işleri daire başkanımız sayın Vedat Üçpınar beyin çok yoğun bir çalışma sonun da yaptığı hizmetleri takdirle izledik. Bizler bir Polatlı’lı olarak Polatlı’da da bu hizmetlerden yeterince faydalanmak istediğimizi buradan ifade etmek istiyorum..

Değerli üyeler

ASKİ nin özellikle kırsal mahallelerde yoğun sıkıntıları vardır. Bu kanalizasyon da böyledir, su işlerinde de maalesef böyledir. 

Eksik yanlarının bir an önce hizmete dönüştürmesini bekleyerek Genel Md. Necmettin Beye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum..

EGO Genel Müdürlüğünden, otobüs hizmetlerini bir an önce Polatlı'da ve mahallelerinde görmek istediğimizi Polatlının temsilcisi  olarak huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum saygılarımla..

Bu yazı toplam 78 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim