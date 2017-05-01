Mahir Özel

Çin zulmü altın da, tüm dünyanın gözleri önün de feryat edip inleyen, dini ibadetleri dahi engellenen Doğu Türkistan’ a Uygur Türklerine buradan selam olsun..

2016 bütçe müzakereleri nedeniyle söz aldım;

Sayın Başkan çok değerli üyeler, kurumumuzun çok değerli daire amirleri ve çok değerli basın.. Kişisel olarak gündemle ilgili söz almış bulunuyorum.

Öncelikle gündem dışı bir konuya değinmek istiyorum..

Bu konularda hepimizin hassas olduğunu bilerek öncelikle Kerkük’ün kadim bir Türk şehri olduğunu, Kerkük’ ün Türkiye’nin Kiliti olduğunu ifade etmek istiyorum..

2003 lü yıllarda ABD destekli pkk yandaşlarınca işgale uğrayan Kerkük ün, Türk’ ait tapu kayıtları, nüfus kayıt bilgileri talan edilip yakılıp yıkıldığı, Türk’ün – Türkmen’in tüm resmi kayıtlarının ve izlerinin dünya kamu oyu önün de silinmeye çalışıldığı ortadayken, bu gün de kadim Türk şehri Kerkük üzerin de Türkmen’e düşman gruplarca başka bayraklar çekilmek istenmektedir..

Tüm bunlar yüce Türk Milletinin hafızasına tek tek not ettiği vahim olaylardır..

Musul Ankaradır.. Kerkük İstanbul’dur..

“Kerkük Türkiye’nin Irak’taki soydaşı, gardaşı, kaderdaşı, her şeyidir. Türkmenleri savunmak Türkiye’yi savunmaktır..

Tarih Kerkük’ün binlerce yıllık Türk kenti olduğunu haykırırken, 80 milyonluk Türkiye’ nin yanı başın da yeni senaryolarla Türkmeneli’ ne rol biçenler ateşle oynamaktadır.

Kendi yaktıkları ateş ilk olarak bu emperyalizmin maşalarını yakacaktır..

ve

Herkes hesabını buna göre yapsın Kerkük Türk’tür, sonsuza kadar Türk kalacaktır.

“Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan,

Bana zindan olur Maraş, Elbistan

İbni Sîna, Dedem Korkut, Alparslan

Susarsam, hakkını helâl etmesin.” (b.k)

Al bayraktan gök bayraklara.. Kerkük’e, Doğu Türkistan’a selam olsun..

Çin zulmü altın da, tüm dünyanın gözleri önün de feryat edip inleyen, dini ibadetleri dahi engellenen Doğu Türkistan’ a Uygur Türklerine buradan selam olsun..

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Değerli üyeler

Şimdi huzurunuz bir kalite yönetim uzmanı olarak 2016 yılı başkent Ankara’nın tüm oluşumlarını tüm faaliyetlerini gerçekleştiren belediyemiz bürokratlarına buradan huzurunuzda ayrıca teşekkür etmek isterim.

Genelde konuşmacı arkadaşlarım eleştiri yönüne gittiler bu onların en tabii hakları en doğru düşünceleri. Ancak bunlar da benim kişisel düşüncelerim..

Özellikle kırsal kesimdeki hizmetleri, Jeotermal ve Kırsal hizmetler daire başkanlığında ki Özgür Güven beye ciddi faydalar veren çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Sokak hayvanları konusun da çok değerli hizmetleri konusun da çok değerli hizmetleri nedeniyle Şafak Uğur Hanıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Fen işleri daire başkanımız sayın Vedat Üçpınar beyin çok yoğun bir çalışma sonun da yaptığı hizmetleri takdirle izledik. Bizler bir Polatlı’lı olarak Polatlı’da da bu hizmetlerden yeterince faydalanmak istediğimizi buradan ifade etmek istiyorum..

Değerli üyeler

ASKİ nin özellikle kırsal mahallelerde yoğun sıkıntıları vardır. Bu kanalizasyon da böyledir, su işlerinde de maalesef böyledir.

Eksik yanlarının bir an önce hizmete dönüştürmesini bekleyerek Genel Md. Necmettin Beye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum..

EGO Genel Müdürlüğünden, otobüs hizmetlerini bir an önce Polatlı'da ve mahallelerinde görmek istediğimizi Polatlının temsilcisi olarak huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum saygılarımla..