Bülent Ertekin

Zor, hemde zor bir dönemden geçiyoruz. Hani derler ya ateş çemberi bu ondanda beter bir ateş çember. Herhalde cehennemi bir çemberden geçiyoruz desek zannımca hiç mi hiç mübalağa etmemiş oluruz.

Son on yılımıza bakacak olursak içeridekiler ve dışarıdakiler KUTSAL HAÇLI İTTİFAK içerisinde ellerinden gelen her türlü ayak oyununu yaptılar. Yapamadıklarını da içimizdeki maşalarına yaptırarak SON KALEYİ de yakmak yıkmak tarumar etmek için her türlü bizans oyun ve entrikalarını sahnelediler oynuyor ve oynatıyorlar. Artık şapkada, maskede düştü kaçamıyorlar. Hepsinin resimleri ve fiilleri ile biliyor görüyoruz ve çok iyi tanıyoruz. Onlarda ALÇAKÇA, KALLEŞÇE HAİNCE saldırı ve söylemlerinden hiçbir şekilde imtina etmeden salyalarını akıta akıta vazifelerini yapıyorlar.

Lakin artık karşılarında hasta adam yok. Karşılarında her önüne getirileni yiyen bir devlet yok. Karşılarında iki dudağının arasından çıkacak lafı el pençe şeklinde durarak bekleyen siyasi liderler yok.

Devlet ve onun ileri gelenleri devletin bekasına halel getirecek her şeye anında cevap veriyor, gelen her saldırıya ket vurabiliyor. Artık yurtta sulh sadece sınırlarda değil ülkenin bekasını tehdit edecek en ufacık bir olayda dahi sınırların dışına çıkıp CİHANDA SULH parolası ile adeta tozu dumana katıyor.

Teşekkürler müstemlekeci Avrupa

Teşekkürler azgın Dünya

Teşekkürler AB

Teşekkürler NATO uyuyan devi uyandırdığınız aslına rücu ettirdiğiniz ve de

Her yaptığınız

ALÇAKÇA

KÜSTAHÇA

ĶİBİRLİCE davranış ve sözleriniz için TEŞEKKÜRLER.

Malumunuzdur, dün TSK sınırlarımızın dışına çıkarak Kuzey Irak,taki Sincar Dağı ile Suriye,nin kuzeyindeki Karacok Dağı nda yuvalanan terör örgütü yuvalarına hava harekatı düzenledi. Düzenlenen bu hava harekatının sonunda 70 teröristin öldürüldüğünü ve terörist hedeflerine atılan bombalarla terör yuvalarını yerle bir imha ettiğini açıkladı. Bizde atılan her bomba için diyoruz ki

Helal olsun Mehmetciğimize

Helal olsun TSK ya

Helal olsun onları yetiştirip ellerine kına yakarak vatan savunmasına gönderen ana ve babaya. Hepinizin eline koluna sağlık

Lakin, birileri bu Pars adı verilen harekata oldukça bozulmuş. Kim mi? Tabiiki bizi çok seven, bizi çok düşünen bizim için nerede ise ölecek olan KUTSAL MÜTTEFİKİMİZ (!) ABD tabiiki sadece ABD mi? Hayır, birde İran bu konuda açmış ağzını

bakın neler söylemişler.

İran, TSK'nın Sincar'a düzenlediği hava harekatının 'Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini' iddia etti.

Şimdi birde ABD yetkililerin söylediklerine bakın

"SON DERECE KAYGILIYIZ"

PKK terör örgütünün Türkiye'ye karşı teşkil ettiği tehdidin farkında olduklarını ifade eden Binbaşı Galloway, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gün içerisinde kuzey Suriye ve Irak'ta ABD ve daha geniş anlamda DEAŞ karşıtı koalisyon ile yeterince koordinasyon yapmadan gerçekleştirdiği hava saldırıları konusunda son derece kaygılıyız. Kaygılarımızı Türkiye hükümetine ifade ettik. Bu hava saldırıları DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından onaylanmadı ve DEAŞ ile mücadelede Kürt Peşmergeler de dahil müttefik kuvvetlerimizin talihsizce hayatını kaybetmesine yol açtı."

Geçin artık bu YALANLARI adama sorarlar Amerika nire? Suriye nire?

Ne işin var SURİYE de coni

Ne yapıyorsun IRAK ta maykıl

Ne için geldin LİBYA ya corc

Ne ararsın AFGANİSTAN da

Söylediğiniz her yalan için artık

ağzımızla değil başka bir yerimizle gülüyoruz.

Bize Suriyede ne işiniz var diyen içimizdeki ve dahi dışarıdaki ALÇAKLARA yukarıdaki sorularıda bizim sorma hakkımız vardır herhalde, öyle değilmi?

Onun icin diyoruz ki

HAİNSİNİZ

İKİ YÜZLÜSÜNÜZ

CANİSİNİZ

ALÇAKSINIZ, BİZANSIN TOHUMLARI.



Selam ve dua ile..