Pursaklar Belediyesi ve İlçe Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Kutlu Doğum Özel programlarında Peygamber sevgisi binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi ile Hüma Sultan Hanım Evi’nde düzenlenen çok sayıda Kutlu Doğum Özel programında Hz. Peygamber ve Güven Toplumu konusu ele alındı.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programlara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da katılarak konferans verip davetlilere Hz. Peygamber’in hayatını, örnek kişiliğini ve güven toplumunun nasıl inşa edilmesi gerektiğini anlattı.

“Allah Resulü öylesine güzel bir yaşam sürdü ki hepimize örnek oldu” diyen Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu güven toplumu için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Sakal-ı Şerif ziyaretlerinin de olduğu Kutlu Doğum programlarında Hz. Muhammed (s.a.v) salavatlarla anıldı.