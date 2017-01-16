Allah Yüce Türk milletinin, Türk emniyet güçlerinin yar ve yardımcısı olsun..

Mahir Özel

Meclis yeni yılının ilk oturumunda, Ülkenin birlik ve beraberliği, kahraman güvenlik kuvvetlerini öne alan bir konuşma yaptım..

Yine Mehmetiz.. yine iman dolu göğsü ile Mehmetçiğiz..

Aynı iman, aynı inanç, aynı kanla , tarih yazdığımız Sakarya da; çal dağında, gazi tepede, kartal tepede, dua tepe deyiz, El Bab'dayız..

‘’Sayın Başkan çok değerli meclis üyeleri

2017 yılı ülkemize, insanımıza, tüm dünya insanlığına hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun..

Değerli üyeler; Ne acıdır ki iblis uşağı kahpe düşman yeni yılda yine İstanbul’umuzu İzmir’imizi vurdu..! Çok sayıda şehidimiz yaralımız var..

Görünen, anlaşılan o ki düşman aynı eski düşman yine aynı safta karşı cephede.. Ancak biz de aynı yer de kendi mevziimiz de..

Aynı iman, aynı inanç, aynı kanla , üç kez düşman eline geçmesine rağmen, dördüncü defa söke söke aldığımız Sakarya da, tarih yazdığımız; çal dağında, gazi tepede, kartal tepede, dua tepede El Bab dayız..

Yine Mehmet’iz… Yine iman dolu göğsü ile Mehmetçiğiz..

yine biriz.. yine beraberiz..

Doğu da biz batı da biziz.. kuzey de güney de biziz..

Cami de biz cem evi de,

Sema da biz, semah da biziz..

Alevî de biz.. Sünnî de biz.. Anadolu biziz..

Ülkemiz etnik ve mezhepsel farklılıklar tahrik edilerek iç savaşa sürüklenmek istiyor.

Ancak, Biz binlerce yıllık devlet geleneği olan Büyük Türk Milleti,

Büyük Türk Devletiyiz. Biz ne Irak’ız, ne de Suriye’yiz.

Bu aziz vatanın, Türkiye Cumhuriyetinin evlatları tek yürek,

tek bileğiz.. bölünmeyiz..

Birliğimizi beraberliğimizi kimseye yem etmeyiz..

Bizsiz Anadolu’ yu kimseye yar etmeyiz..

Bizi yenemezler..! Yenilmeyiz..

Türkiye’ miz de ya da dünyanın her hangi bir yerin de Türk’ evladına yaşama hakkı tanınmayana, yaşama hakkı tanımayız..

bilinsin ki Türk’e kefen biçenin, ölümü korkunç olur..

Değerli üyeler,,

sonuç olarak yapılacak bellidir..

Yüce Türk milletinin asil evlatları;

Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ya da Başbuğ Atilla gerektiğinde

ne yapmışsa, gereği aynen yerine getirilmelidir..

Allah Yüce Türk milletinin, Türk emniyet güçlerinin yar ve yardımcısı olsun..

”ya devlet başa / ya kuzgun leşe”