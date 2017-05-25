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ALLAH'IN HER GÜNÜ KUTSAL VE MUCİZEDİR

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Asiye Yılmaz

Cumartesi müslaman aleminin Ramazan ayı başlıyor. Kimin tutup , kimin tutmayacağı kimseyi ilgilendirmez. Allah'la kul arasındadır . Tutanda , tutmayanda birbirine saygılı olmalı. Benim söylemek istediğim farklı bir konu.  Nedense bütün yardımların sadece Ramazan'da yapılacakmış gibi bir düşünce var. Ramazan bitiyor ve herşey bitiyor. Sanki bütün ihtiyaç sahiplerinin eksileri bir ay için geçerli. Birde yapılan yardım insanların gözüne soka soka  yapılıyor. Adeta reklam yayını gibi. Bir elin verdiğini öbür el bilmemeli der dinimiz. 

En lüks lokantalarda kendi çevresine verilen yemekleri hiç söylemiyorum. Zaten yemek verebilecek durumdaysanız çevreniz de öyledir. Ha şunu da diyebilirsiniz hem çevremi ağırlarım hem de yardımı mı yaparım . O daha güzel olur. Demek istediğim el gördüye yapılmasın.

Çevrenizde ihtiyacı olan birileri mutlaka vardır. Eğer bulamıyorsanız sorun soruşturun, mutlaka bulursunuz. Yinede bulamazsanız gidin hastanelerde refakatçi olan şehir dışından gelenleri bulup imkanlarınız dahilinde yardımcı olun.

Gerçek ihtiyacı olan söylemeye utanıyor, sokakta yardım isteyenlere verirken de iyice düşünüp verin.

Allah'ın her günü kutsal ve mucuzedir bilene. Belli günlerle sınırlanmamalı.

Sağlıklı ve Mutlu Ramazan diliyorum. 

Not: Veren el, alan elden üstündür..

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