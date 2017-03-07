Almanya’nın Yasağı

Metin Gündoğdu

Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen programda gurbetçiler ile bir araya geldik ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattık.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau şehrinde katılacağı referandum toplantısı güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edilmişti. Bakan Bozdağ son anda gelen iptal kararını “Faşist bir uygulama” olarak değerlendirirken Almanya’da yaşayan gurbetçiler de bu uygulamaya tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstererek “Ben Nazizmin, Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş. Zannediyorlar ki Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ben istersem yarın gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım" dedi.

“Bu Berlin Duvarını Ören Zihniyettir”

Almanya’nın yaptığı bu uygulamayı “garabet” olarak değerlendirdim. Almanya’nın Stuttgart kentinin Sindelfingen bölgesinde, AK Parti Stuttgart Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezinin programına konuşma yaptım. “Bizi ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar kardeşlerimizle aynı çatı altında toplanmamıza engel olamazlar. Bizim gönlümüz bir, biz işte fikirde birliğiz, fiziki birlikteliğimizi engelleyenler bir şey kazanamazlar” dedi. Almanya’da 3 milyonun üzerinde Türk’ün yaşadığını vurgulayan Metin Gündoğdu sözlerini şöyle sürdürdü “Avrupa’nın ortasında demokrasinin önüne taş koymaya çalışanlar var. Yeri geldiğinde demokrasi kelimesini ağzından düşürmeyenler, en tabii hak olan toplantı yapma hakkına engel oluyorlar. Bu faşist uygulamayı kınıyorum. Almanya’ya toplantı iptal ettiren zihniyet, Berlin duvarını ören zihniyettir. Bunlar Türkiye’nin büyümesini, kendi kararlarını alan, bölgede söz sahibi bir ülke olmasını istemiyorlar. En azılı FETÖ’cüler Almanya’da resmi toplantılarda konuşabiliyor, PKK’nın maşaları konuşabiliyor, ama Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı konuşamıyor. Bu çifte standardı ve hasmane tutumu herkes görüyor. Bunlara en güzel cevap 16 Nisan’da sandıktan çıkacak “Evet”tir. Onlar ne kadar çirkin yollara başvurursa başvursun, bizler demokrasiden yana olacağız.”