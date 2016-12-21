ALTIN ELLER AB İLE ‘’BÜTÜNLEŞECEK’’

Engelliler, AB tarafından desteklenen ‘’Altın Eller Cam Sanatı Projesi” ile evlerine kapanmaktan kurtularak toplumla “bütünleşecek”.

Sanatsal çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği’nin ‘’Altın Eller Cam Sanatı Projesi”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Başkanlığı’nca, ‘’Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi ‘’ hibe programı kapsamında kabul edildi.

Ortopedik engellilerinin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedefleyen projeyle, beceri potansiyelleri üst seviyeye çıkarılacak; cam atölyesinde uzmanlaşanlar, diğer engellileri eğiterek, geçerli bir meslek edinmelerini sağlayacak.

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Yılmazoğlu, bir süreden beri faaliyette olan cam atölyelerinin engellilerin istihdamı açısından büyük katkı sağladığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Şimdi bu proje ile alanımızı daha da geliştiriyoruz. AB destekli Altın Eller Cam Sanatı Projesi, onlarca, yüzlerce engellinin günümüzde çok geçerli ve kazançlı bir meslek olan cam sanatçısı olmalarını sağlayacak. Projenin güzel yanı eğitimlerin derneklerinde engelli bireyler tarafından veriliyor olması. Biz bize çaba göstererek arkadaşlarımızı toplumla bütünleştireceğiz.”

Yıldırım Yılmazoğlu, eğitim programını tamamlayan 30 kişinin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi de alarak sektörde çalışan ve/veya işveren olarak rol alabileceklerini ayrıca, proje bitiminde Çankaya Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifikalandırılarak, ürettikleri eserlerin Çankaya Belediyesi’nin düzenleyeceği sergide görücüye çıkarılacağını kaydetti.

Bu arada proje, 24 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’de Ankara Söğütözü’ndeki Anadolu Otel’de bir kokteyl ile tanıtılacak.