“Altın Teller” müzik topluluğu Altındağ’ın genç yeteneklerinden oluşuyor

Altındağ Belediyesi’ne bağlı Ali Ersoy, Ulubey, Yıldıztepe, Doğantepe ve Beşikkaya Gençlik Merkezi öğrencilerinin kurduğu Altın Teller Türk Halk Müziği Topluluğu, kulakların pasını sildi. Altındağlı çocuklar, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen müzikal dinletide kendileri çaldı kendileri söyledi. Koro şefi, Mutlu Aktaş önderliğindeki 40 öğrenci, 40 yıllık sanatçılara taş çıkardı. 11 Altın çocuk, Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerine ait en özel türküleri seslendirdi. Âşık Veysel’den, Neşet Ertaş’a, Yunus Emre’den Karacaoğlan’a, Pir Sultan Abdal’dan Köroğlu’na kadar çok sayıda üstadın dörtlüğü Altındağlı çocuklar tarafından okundu. Altındağlı çocuklar, yeteneklerini enstrümanlara da taşıdı. Bağlama, gitar, yaylı tambur, vurmalı ve üflemeli çalgılarla izleyenleri büyüleyen Altındağlı çocuklar, ayakta alkışlandı.
“Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri olmaz”
Altın Teller Türk Halk Müziği Topluluğu solistlerinden Ulubey Gençlik Merkezi öğrencisi Kezban Bıyıklıoğlu, 4 yıldır bu koroda yer aldığını belirtti. Başarılı solist, konserde Pir Sultan Abdal’a ait ‘Dostum Dostum’ türküsünü seslendirdiğini söyledi. Müziğin hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Bıyıklıoğlu, mikrofonu asla bırakmak istemediğinin altını çizdi. Altındağ’ın altın çocuğu, ayrıca TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu’nda yer aldığını da sözlerine ekledi.
Beşikkaya Gençlik Merkezi’nden Furkan Çalı ise duygularını şöyle ifade etti: “Mahallede boş boş gezerken Mutlu hocam beni keşfetti. Gençlik merkezine başladım. Kurslara katıldım. Sıfırdan buralara kadar geldim. Okullararası Altın Mikrofon Yarışması’nda Altındağ’da 2. oldum. Şan dersleri alıyorum. Neşet Ertaş hayranıyım. Bu konserde Neşet Ertaş’tan Gönül Dağı’nı söyledim. Söylerken tüylerim diken diken oldu. Ne diyor usta: ‘Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri olmaz.’ Bende bu anlayışla türkü söylüyorum.”
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