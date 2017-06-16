Altındağ Ali Ersoy Mahallesi’ne “Buz Pateni Sarayı” yapılacak

Altındağ Belediyesi, 10 yıl önce gecekondularla kaplı Ali Ersoy Mahallesi’ne, kentsel dönüşüm kapsamında “Buz Pateni Sarayı” yapıyor.

Gerçek buzdan yapılan toplam 4 bin metre kare büyüklüğündeki Buz Pateni Sarayı’nın temeli Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından atıldı. Geçmişte Altındağlıların hayal bile edemeyeceği pek çok şeyin artık Altındağ’da gerçekleştiğini vurgulayan Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Altındağ’da artık gülen mutlu yüzler var. Gelecek için hayal kuran insanlar var. En önemlisi gönüllerde umut var. Geçmişte gecekonduda doğan ve hayalleri olmayan çocuklar artık buz sporları ile tanışacak” dedi.

2004 yılından önce yüzde 85’i gecekondu, yüzde 70’i imarsız olan Altındağ’da son 10 yılda uygulanan doğru politikalarlagelinen nokta her geçen gün ileriye taşınıyor. Türkiye’ye örnek projelere imza atılan Altındağ’da olmaz denilenler oluyor, hayal denilenler gerçekleşiyor. Ali Ersoy Mahallesi’nde yapımına başlanan Buz Pateni Sarayı ile Altındağ, Ankara’da buz sporlarının yapılabileceği en büyük merkezlerden birine kavuşuyor.

Yarı olimpik Buz Pateni Sarayı’nda 900 metrekare büyüklüğünde buz pisti yer alacak. Pistin aynı zamanda ikiye bölünebileceği tesiste, 150 kişilik tribün ve kafeterya bulunacak. Buz Pateni Sarayı’nın 2018 yılında bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.

BUZ PATENİ SARAYI’NIN TEMELİ DUALARLA ATILDI

Başkan Tiryaki, bareti kafasına geçirdi, beton makinasının düğmesine bastı ve Ali Ersoy Mahallesi’ne yapılacak Buz Pateni Pisti’nin temelini attı. Dualarla gerçekleşen temel atma töreninde AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile ilçe teşkilatı üyeleri, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarı ve bölge halkı yer aldı.

“ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ TEHLİKELERDEN KORUYORUZ”

Türkiye’de son yıllarda buz sporlarına ilginin arttığına dikkat çeken Belediye Başkanı Veysel Tiryaki,Buz Pateni Sarayı’nda gerçek buz kullanılacağını belirterek “Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve tehlikelerinden koruyarak onları farklı spor dalları ile tanıştırmak. Aynı mahallede üç yıl önce büyük bir yüzme havuzu ve spor kompleksini hizmete açmıştık. Şimdi de yanına buz pateni sarayı yapıyoruz. Altındağ’da gerçekleştirdiğimiz projelerle Altındağlıları sanatla, kültürle, tarihle ve sporla buluşturuyoruz” diye konuştu.

“DEĞİŞİME AYAK UYDURABİLEN KURUMLAR BAŞARIYA ULAŞIYOR”

Altındağ’da son 10 yıldır önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandığına dikkat çeken Veysel Tiryaki şunları söyledi:

“Değişime ayak uydurabilen ve bunu ‘sürdürülebilir’ hale getiren kurumlar başarıya ulaşıyor. Geleceği şekillendirecek vizyonu olan kurum ve kuruluşlar değişimi doğru yönetmeyi başarıyorlar. Bu da kuşkusuz kurumun marka değerini oluşturuyor. Bugün Altındağ Belediyesi, hem Ankara’da hem Türkiye’de bir marka oldu. 15 günde bir yaptığımız açılışlarla, marka projelerimizle Altındağ’da bir önceki yıldan daha büyük işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Marka projelerimizden biri de Buz Pateni Sarayı olacak.

Altındağ’da yaşanan değişim, dönüşüm bölge insanını da değiştiriyor. Altındağlılar tekrar hayal kurmaya başladı. Hayallerinin gerçeğe dönüşeceğine dair umutları var artık. Eskiden Altındağ’da hayal olarak görülen bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişte gecekonduda doğan ve hayalleri olmayan çocuklar artık buz sporları ile tanışacak.

“BUZ PATENİ, VÜCUDUN VE ZİHNİN ÇALIŞMASINA YARDIMCI OLUYOR”

Projeye başlamadan önce uzmanlarla yaptığımız görüşmede buz pateninin pek çok faydası olduğunu öğrendik ve projenin yararına daha çok inandık. Özellikle zayıf bünyesi olan ve sık sık hastalanan çocuklar için buz sporları tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, düzenli olarak yapılan buz pateni antrenmanları ile kalp-damar dolaşım sisteminin güçlendiği biliniyor. Buz pateni, vücudun ve zihnin çalışmasına yardımcı oluyor. Stresi azaltıyor, yüksek kalori harcatıyor, dayanıklılığı arttırıyor. Buz pateni ile çocuklarımız günlük hayatta, daha zinde, daha hareketli, enerjisi yüksek ve yorgunluğa karşı dirençli olacaklar. Çocuklarımızın sağlıklı olmasına, spor yapmasına, farklı hayaller kurmasına ve bu hayallerinin gerçek olmasına aracılık ettiğimiz için mutluyuz.”