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Altındağ Başpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne aile sağlığı merkezleri açıldı

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Altındağ Başpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne aile sağlığı merkezleri açıldı
Altındağ Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yatırımları birer birer hizmete açıyor. Hemen hemen 15 gün arayla açılışlarını sürdüren Altındağ Belediyesi iki yeni yatırımı daha Altındağ’a kazandırdı.

Görevi olmamasına rağmen Altındağ’a 7 aile sağlığı merkezi kazandıran Altındağ Belediyesi,  Başpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne yapılan aile sağlığı merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Hava soğuk yürekler sıcak

Aile sağlığı merkezlerinin açılış töreni Başpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Altındağ Kaymakamlığı bürokratları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.

Başkan Tiryaki’den 112 Acil Servis İstasyonları müjdesi

Altındağlı hemşehrilerine seslenen Başkanı Veysel Tiryaki şöyle konuştu: “Bu soğuk havada bizleri yalnız bırakmadınız. Bu tesisleri açarken sizlerden güç aldık. Hepinize teşekkür ediyorum. İhtiyaçlara yönelik yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sorumluluğumuzda olmayan işler yapıyoruz. Daha önce 20 sağlık merkezi sözü verdik. 7’sini tamamladık. Bugün ikisini açıyoruz.  Yeni yılda ise 112 Acil Servis İstasyonları’nı bitirip Bakanlığa devretmek istiyoruz.”

Bakan Akdağ’dan teşekkür

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ise, açılış töreninin mütevazı fakat hizmetin bir o kadar önemli olduğunu vurguladı. Altındağ Belediyesi’nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla örnek olduğunun altını çizen Bakan Akdağ, Başkan Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti. Bakan Akdağ, Altındağ Belediyesi’nin önemli işler gerçekleştirdiğini belirterek “Bu hizmet Altındağlı kardeşlerimin yaşamını kolaylaştıracak” dedi.

Konuşmaların ardından,  Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından “Sağlık İçin Pedal Çevir” kampanyası doğrultusunda Altındağ Belediyesi Bisiklet Parkı’nda Altındağlıların kullanımı için tahsis edilen 250 bisikleti temsilen bir bisikletin takdimi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Prof Dr. Recep Akdağ’ın Başkan Tiryaki’ye plaket takdim etmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi ve protokolle birlikte aile sağlığı merkezi gezildi. 

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