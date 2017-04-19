Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Ak Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi

Referandum sonrasında Ak Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu süreçte özveriyle görev yapan anakademe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle temsilcilerinin tüm fertlerine teşekkür etti.

Başkan Tiryaki “Milletimiz kardeşlik atmosferi içerisinde sandığa giderek sivil anayasa için oy kullandı ve tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi birkez daha gösterdi. Altındağlılar tercihini daha güçlü ve yeni Türkiye’den yana kullandı. Bugün Türkiye’yi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep beraber şekillendirme zamanıdır. Bundan sonra bize düşen çok daha fazla çalışmak, 13 yıldır sürdürdüğümüz mücadeleyi daha büyük bir şevkle devam ettirmektir. Rabbim mahçup etmesin” dedi.

Başkan Tiryaki’den önce konuşan Ak Parti Altındağ İlce Başkanı Ahmet Karaca da referandum sürecinde Altındağ teşkilatınıntüm toplumu kucaklayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini, emeği olan herkese tek tek teşekkür ettiğini, aynı sağduyunun bundan sonrada devam etmesini dilediğini söyledi.