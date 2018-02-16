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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'yı ziyaret etti

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'yı ziyaret etti
Döşemeciler Odası Başkanı Ali İhsan Bostan ve Marangozlar Odası Başkanı Rıdvan Aktaş'ın da katıldığı toplantıda Siteler Bölgesi’ne yapılması gereken hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Tiryaki Siteler esnafını dinledi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki,  bir kez daha bölge esnafının yanında oldu. Esnafın kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin esnafa her zaman destek verdiğini söyledi. Başkan Tiryaki, Siteler esnafının sorunlarını dinledi ve bölgedeki ihtiyaçları gidermek için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Altındağ’ın kalkınmasında esnafa da büyük iş düştüğünü hatırlatan Başkan Tiryaki, bölgedeki acil ihtiyaçlar hakkında esnaf üyelerinden bilgi aldı.

Başkan Tiryaki’nin gerçekleştirdiği ziyaretten oldukça memnun kalan esnaf odaları üyeleri ise “Başkanımızın desteğini görmek bizi mutlu ediyor” görüşünde birleşti.

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