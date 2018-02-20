Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç’i ağırladı

Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, iki ülke arasındaki gönül bağının her zaman daim olacağını vurguladı.
“İyi dilekler Türkiye ve Altındağ için…”
Altındağ Belediyesi’nin Bosna-Hersek’e yaptığı yatırımlar için teşekkürlerini ileten Sadoviç, uzatılan yardım eli ve verilen desteğin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Bosna ve Türk halklarının asırlar boyu süren kardeşliğinin gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğini belirten Sadoviç, Altındağ ile yapılan işbirliğinin artarak devam etmesini temenni etti.
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