Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç’i ağırladı

Ankara’da kısa bir süre önce görev yapmaya başlayan Sadoviç, Bosna ve Türk halklarının daimi kardeşliğine vurgu yapmak ve tanışmak amacıyla Başkan Tiryaki’yi ziyaret etti.

Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç , iki ülke arasındaki gönül bağının her zaman daim olacağını vurguladı.

“İyi dilekler Türkiye ve Altındağ için…”

Altındağ Belediyesi’nin Bosna-Hersek’e yaptığı yatırımlar için teşekkürlerini ileten Sadoviç, uzatılan yardım eli ve verilen desteğin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Bosna ve Türk halklarının asırlar boyu süren kardeşliğinin gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğini belirten Sadoviç, Altındağ ile yapılan işbirliğinin artarak devam etmesini temenni etti.