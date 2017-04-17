Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çanakkale ve Bursa gezisine katılan öğrencileri yolcu etti

Referandum yoğunluğunun ardından çalışmalara hiç ara vermeden aynı tempoda devam eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bugün sabah erken saatlerde Çanakkale ve Bursa gezisine katılan öğrencileri yolcu etti.

Sabah saat 07:00’de Başkan Tiryaki’yi gören çocuklar çok şaşırdı

Başkan Tiryaki, sabah saat 07:00’deGüneşevler Gençlik Merkezi’nin önünde, Aydınlıkevler, Güneşevler ve Karapürcek mahallesi gençlik merkezlerine üye gençlere “hayırlı yolculuklar” diledi. Altındağ Belediyesi tarafından Çanakkale ve Bursa gezisine götürülen 150 kadar çocuk, karşılarında Başkan Tiryaki’yi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocuklar kadar, vedalaşmaya gelen ailelerin heyecanı da dikkat çekti.

10 yıldır kültür gezilerimizi disiplinli şekilde sürdürüyoruz

Altındağ Belediyesi olarak yaşam boyu eğitime büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Tiryaki, 10 yıldır kültür gezileri yaptıklarını ve bu gezileri eğitim çalışmalarının bir parçası olarak gördüklerini aktardı.

Kültür gezilerinde belirlenen yerlerin özenle seçildiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bu yerlerin tarihsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çanakkale’nin herkes tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Başkan Tiryaki, düzenledikleri bu gezilerle Altındağlı çocukları tarihle ve kültürle buluşturduklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, zihinlerin aydınlanmasında bu gezilerin büyük pay sahibi olduğunu belirterek “Geçmişini bilmeyen bir nesil,geleceğini bilemez” dedi.

3 otobüsle Çanakkale ve Bursa’ya doğru yola çıkan çocuklar için her şeyin düşünüldüğünü ifade edenBaşkan Tiryaki, ailelere ‘çocukların emin ellerde olduğunu’ söyledi.