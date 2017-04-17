  • BIST 90.691
  • Altın 151,908
  • Dolar 3,6646
  • Euro 3,8965
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çanakkale ve Bursa gezisine katılan öğrencileri yolcu etti

»
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çanakkale ve Bursa gezisine katılan öğrencileri yolcu etti
Referandum yoğunluğunun ardından çalışmalara hiç ara vermeden aynı tempoda devam eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bugün sabah erken saatlerde Çanakkale ve Bursa gezisine katılan öğrencileri yolcu etti.

Sabah saat 07:00’de Başkan Tiryaki’yi gören çocuklar çok şaşırdı

Başkan Tiryaki, sabah saat 07:00’deGüneşevler Gençlik Merkezi’nin önünde, Aydınlıkevler, Güneşevler ve Karapürcek mahallesi gençlik merkezlerine üye gençlere “hayırlı yolculuklar” diledi.  Altındağ Belediyesi tarafından Çanakkale ve Bursa gezisine götürülen 150 kadar çocuk, karşılarında Başkan Tiryaki’yi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.  Çocuklar kadar, vedalaşmaya gelen ailelerin heyecanı da dikkat çekti.

10 yıldır kültür gezilerimizi disiplinli şekilde sürdürüyoruz

Altındağ Belediyesi olarak yaşam boyu eğitime büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Tiryaki, 10 yıldır kültür gezileri yaptıklarını ve bu gezileri eğitim çalışmalarının bir parçası olarak gördüklerini aktardı.

Kültür gezilerinde belirlenen yerlerin özenle seçildiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bu yerlerin tarihsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çanakkale’nin herkes tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Başkan Tiryaki, düzenledikleri bu gezilerle Altındağlı çocukları tarihle ve kültürle buluşturduklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, zihinlerin aydınlanmasında bu gezilerin büyük pay sahibi olduğunu belirterek “Geçmişini bilmeyen bir nesil,geleceğini bilemez” dedi.

3 otobüsle Çanakkale ve Bursa’ya doğru yola çıkan çocuklar için her şeyin düşünüldüğünü ifade edenBaşkan Tiryaki, ailelere ‘çocukların emin ellerde olduğunu’ söyledi. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, referanduma kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi22 Mart 2017 Çarşamba 11:44
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 22.Haftası’nda Kayseri deplasmanına çıktı20 Mart 2017 Pazartesi 12:25
  • Daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz01 Mart 2017 Çarşamba 12:04
  • Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi23 Şubat 2017 Perşembe 12:48
  • Silopi Belediyesi’nden gelen heyet, Altındağ Belediyesi’nin tecrübelerinden yararlanmaya devam etti22 Şubat 2017 Çarşamba 12:02
  • ​Yemyeşil bir Altındağ için gece gündüz çalışan Başkan Tiryaki, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor10 Şubat 2017 Cuma 11:33
  • Aydınlıkevler Mahallesi’nin yüzünü güldürecek olan Kapalı Semt Pazarı’nın inşaatı tamamlandı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:13
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Kayseri Talas Gücü 2-107 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 12:24
  • Altındağ yeşil alanları, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve değişen havasıyla 2017 yılında iyice değerlenecek27 Ocak 2017 Cuma 11:07
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim