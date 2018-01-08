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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Okuyan bir nesil yetiştireceğiz” dedi gençlik merkezlerine üye çocuklar, harekete geçti

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Okuyan bir nesil yetiştireceğiz” dedi gençlik merkezlerine üye çocuklar, harekete geçti
Başkan Tiryaki’nin açtığı yolda ilerleyen Altındağlı çocuklar, bu sefer hem kitap okudu hem kitaba teşvik etti.

Altındağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan halk kütüphanesine çıkarma yapan Altındağlı çocuklar, hazırladıkları kitap ayraçlarını okuma sevdalılarına dağıttı.

Kitap okumaya teşvik ettiler

Karapürçek Sezai Karakoç ve Beşikkaya Erdem Beyazıt Gençlik Merkezi öğrencileri, kitaba teşvik açısından önemli bir iş yaptı. Hazırlıklarını 2 haftalık bir süre içerisinde tamamlayan Altındağlı çocuklar, keçe, karton ve renkli kâğıt kullanarak kitap ayraçları hazırladı. Bu ayraçlar halk kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ve kitap okuyan vatandaşlara dağıtıldı. Kitap ayraçlarının yanında hediye edilen el emeği göz nuru kalemlikler de büyük beğeni topladı. Altındağlı çocuklar, sadece teşvikle kalmadı kendileri de kitap okuyarak kitaba verdikleri önemi gözler önüne serdi. Vatandaştan tam not alan Altındağlı çocukların sloganı ise “Kitaplar sizden, ayraçlar bizden” oldu.

“Başkan amcamıza söz verdik, sözümüzü tutuyoruz”

Karapürçek Sezai Karakoç Gençlik Merkezi öğrencilerinden Şeref Arslanargun, kitap okumanın gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kitabın sadece belli bir dönemde değil, her zaman okunması gerektiğini ifade eden Şeref, gençlik merkezlerinde sürekli kitap okuduklarının altını çizdi.

Beşikkaya Erdem Beyazıt Gençlik Merkezi’nden Ayşe Naz Doğansoy ise duygularını şöyle aktardı: “Bu etkinliğimizin amacı kitaba teşvik... Bölgemizdeki kütüphaneyi kullananlara bir hediye vermek istedik. Kitap ayracı ve kalemlik yaptık. Biz Altındağlı çocuklar olarak başkan amcamıza bir söz verdik. Sözümüzü tutuyoruz. Okuyoruz.”

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