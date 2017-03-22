  • BIST 89.610
  • Altın 145,336
  • Dolar 3,6262
  • Euro 3,9104
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, referanduma kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi

»
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, referanduma kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi
Referanduma kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Plevne Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde yaklaşık 100 kişiye hitap etti.

Yapılan faydalı işlerin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyleyen Başkan Tiryaki, bu isteğine halkın sandık başında cevap vereceğini vurguladı. Başkan Tiryaki, daha sonra çalışma atölyelerini ve kreşi ziyaret etti.

“Elimizi her zaman taşın altına koyduk.”

Altındağ Belediyesi olarak Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı işlere imza attıklarını söyleyen Başkan Tiryaki, ilçenin geldiği noktayı Altındağlı kadınlara anlattı. Başkan Tiryaki, ellerini her zaman taşın altına koyduklarının altını çizdi ve görevleri kapsamında olmamasına rağmen önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. İlçeye okul, sağlık tesisleri, spor alanları, park ve cami gibi yatırımlar kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Tiryaki, değişimin sadece yapılarda değil zihinlerde de gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Başkan Tiryaki, sokakların ancak bu sayede suçtan uzak kalacağını aktardı.

“Ancak bu sayede kötü davranışlar giderilir.”

10 yıldır Altındağ’da büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Tiryaki, önemli mesafe aldıklarını belirtti. Başkan Tiryaki, insan hayatında eğitimin önemli bir yer tuttuğuna da değindi. İyi ve doğru bir eğitim alınmadığı sürece sokaklardan kötü davranışların eksik olmayacağını kaydeden Başkan Tiryaki, bu durumun giderilmesi için kültür sanat merkezlerine, tiyatrolara, spor tesislerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Başkan Tiryaki konuşmasını şöyle tamamladı: “İyi bir hayat sadece parayla mümkün olmaz. Zihinler değişmediği sürece apartmanlar, binalar değişsin hiçbir anlamı yok. Doğru yetiştirilecek bir çocuk ülkeye büyük kazançlar sağlayacaktır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Aydınlıkevler Mahallesi’nin yüzünü güldürecek olan Kapalı Semt Pazarı’nın inşaatı tamamlandı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:13
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Kayseri Talas Gücü 2-107 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 12:24
  • Altındağ yeşil alanları, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve değişen havasıyla 2017 yılında iyice değerlenecek27 Ocak 2017 Cuma 11:07
  • 21’incisi düzenlenen EMITT fuarında Altındağ rüzgârı esti27 Ocak 2017 Cuma 11:03
  • Altındağ’ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi’nde gönüllerince eğlendi27 Ocak 2017 Cuma 11:00
  • Altındağlı vatandaşlar, Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor23 Ocak 2017 Pazartesi 13:13
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 15. Haftası’nda MKE Kırıkkalespor’a konuk oldu23 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • Gültepe Yüzme Havuzu gün içerisinde yüzlerce çocuğa kapılarını açıyor20 Ocak 2017 Cuma 09:22
  • Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda minderin tozunu attıran Altındağlı güreşçiler, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor17 Ocak 2017 Salı 16:03
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim