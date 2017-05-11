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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki sabah erken saatlerde Karapürçek ve Çamlık mahale sakinlerini Çanakkale'ye yolcu etti

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki sabah erken saatlerde Karapürçek ve Çamlık mahale sakinlerini Çanakkale'ye yolcu etti
Şehir dışı gezilere katılan Altındağlıları sık sık uğurlayamaya giden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bugün de sabah erken saatlerde Karapürçek ve Çamlık mahale sakinlerini yolcu etti.

Başkan Tiryaki: “Çanakkale ve Bursa yolcusu kalmasın” diyerek beylere hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Tiryaki, “Kültür gezileri kapsamında her yıl binlerce Altındağlıyı Çanakkale, Bursa, Konya, Edirne, İstanbul, Şanlıurfa ve Hacı Bektaş’a götürüyoruz. Bu yıl Çanakkale ve Bursa’ya toplamda 4300 kişiyi gitmiş olacak. Bu geziler turistik gezi değil, Altındağ’daki eğitim seferberliğinin bir parçası. 10 yıldır disiplinli şekilde kültür gezilerini devam ettiriyoruz. Türkiye’de yaşayan herkesin özellikle Çanakkale’yi mutlaka görmesi gerekiyor. Altındağlılar Çanakkale’de yaşananları yerinde görerek öğreniyor.” dedi.

Sabah saat 07:00’da Başkan Tiryaki’yi karşılarında gören beyler, hem heyecanlandı hem de çok mutlu oldu.10 Nisan’da başlayan Çanakkale ve Bursa maratonu 24 Mayıs’ta bitecek. 

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