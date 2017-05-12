Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, şantiye denetimlerini sürdürüyor

Hemen hemen her gün sabah saat 07:00’de Çanakkale’ye giden Altındağlıları uğurlayan Başkan Tiryaki, ardından da belediye şantiyelerini denetliyor.

Geçtiğimiz gün Çinçin bölgesine yapılan öğrenci yurdu inşaatını gezen ve yurdun yeni öğretim yılına yetiştirilmesi talimatı veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bugün de Beşikkaya ve Doğantepe Mahallesi ’nde denetimlerini gerçekleştirdi. Beşikkaya Mahallesi’ne yapılan büyük bir park ile at manejinin inşaatını gezen Başkan Tiryaki, ardından Doğantape Mahallesi’ne 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan park inşaatını yerinde inceledi.

“Altındağlıların duaları bize güç veriyor.”

Son 10 yılda Altındağ’ın hem fiziksel hem sosyal açıdan büyük bir değişim geçirdiğini söyleyen Veysel Tiryaki, “ Şu anda yıkım, yol açma ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızın yanı sıra, park, anaokulu, aile sağlığı merkezi, 112 acil servis istasyonu, okul, kültür merkezi, cami inşaatları devam ediyor. Kuşkusuz Altındağ’ın tüm problemleri çözülmüş değil. Ancak insanların problemlerin çözüleceğine ilişkin inancı var. Çünkü 10 yıl içinde alınan mesafeyi en iyi onlar biliyor. Bu güven de bizlere önemli sorumluluklar yüklüyor. İlk günkü heyecanımızla Altındağ’ın geleceği için her gün sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar çalışıyoruz. Altındağlıların duaları bize güç veriyor. “ dedi.