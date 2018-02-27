  • BIST 118.832
  • Altın 161,596
  • Dolar 3,7978
  • Euro 4,6548
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 14 °C

Altındağ Belediyesi, 2017 yılını da rekor yatırımlarla tamamladı

»
Altındağ Belediyesi, 2017 yılını da rekor yatırımlarla tamamladı
Yıl boyunca ara vermeden sürdürdüğü yatırım çalışmalarıyla Altındağ’ın değerine değer katan Altındağ Belediyesi, 2017 yılını da rekor yatırımlarla tamamladı.

1 yılda 140 milyon TL’lik yatırım yapan Altındağ Belediyesi, bütçesinin hemen hemen yarısını yatırım için harcadı. 2017 yılında nerdeyse ayda 2 açılış yapan Altındağ Belediyesi, tesislerin açılışını mütevazi ancak coşku dolu törenlerle gerçekleştirdi.

Toplamda 15 bin kişi tapu sahibi oldu

2017 yılında Altındağ’da 727 kişi tapu sahibi olurken, bu zamana kadar tapu sahibi olanların sayısı ise 15 bine yaklaştı. Başkan Tiryaki’nin göreve gelmesinden bu yanan bir tek kaçak yapı yapılmasına izin vermeyen Altındağ Belediyesi, yıkımlarını da sürdürdü. Son bir yılda 1686 gecekondu yıkımı gerçekleştirildi. Altındağ’da bu zamana kadar yıkımı gerçekleştirilen gecekondu sayısı ise 45 bini geçti.

27 km yeni yol, 115 bin ton asfalt

2017 yılında 27 km yeni yol açan Altındağ Belediyesi, toplamda 401 km yeni yol açmış oldu. Yani Altındağ’da Ankara-İstanbul arası mesafe kadar yol açımı gerçekleştirildi. Açılan yolların asfalt ve bakım onarım çalışmalarına da büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, 1 yılda 115 bin ton asfalt döktü, 62 bin 313 metrekare bordür ve 56 bin 912 metrekare tretuvar döşemesi gerçekleştirdi. Yaya kaldırımlarında engelli vatandaşlar da unutulmadı. 14 bin 629 metrekare görme engelliler için sarı taş döşendi.

Altındağ’da yıllardır devam eden kentsel dönüşüm projeleri ise büyük bir hızla devam etti. Çinçin 4’üncü etap kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşılırken, Cin deresi, Örnek Mahallesi Telsizler Blokları, Türk-İş Blokları gibi dönüşüm alanlarında ise süreç işliyor.

İlaç gibi belediye olduk

2017 yılında Ulubey, Beşikkaya ve Battalgazi mahallelerine yapılan Aile Sağlığı Merkezleri hizmete girerken, Beşikkaya 112 Acil Servis İstasyonu da hizmete başladı. Battalgazi, Karapürçek, Siteler, Gülpınar ve Karacaören mahallelerine yapılan 112 Acil Servis İstasyonları ile Çamlık ve Karapürçek Aile Sağlığı Merkezleri’nin ise inşaatları tamamlandı. Altındağ Belediyesi sağlık alanında yaptığı yatırımlarla 2017 yılında da fark yarattı.

Mahalle camilerine yenileri eklendi

Gösterişten uzak ve küçük mahalle camileri yapan Altındağ Belediyesi, 2017 yılında bu camilere yenilerini ekledi. Feridun Çelik Mahallesi’ne yapılan İmam Maturidi, Çamlık Mahallesi’ne yapılan Hacı Bektaş-ı Veli ve Gülpınar Mahallesi’ne yapılan Hz. Hacer Camii kapılarını ibadete açtı. Doğantepe, Battal Gazi ve Feridun Çelik mahallerine yapılan camilerin inşaatları ise tamamlandı.

Şehitlerimizin isimleri açılış yapılan parklara verildi

Altındağ Belediyesi, 2017 yılında 5 parkın açılışını gerçekleştirdi. 8 mahallede yeni parkların inşaatı tamamlandı. Parklara, terörle mücadelede hayatını kaybeden Şehit Uzman Çavuş Yavuz Bayram, Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz, Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Batu, Şehit Emniyet Amiri Zafer Kurt ve Şehit Piyade Onbaşı Harun Aydın'ın isimleri verildi. Aktaş, Ulubey, Ziraat mahallesi, Doğantepe, Başpınar, Karapürçek, Alemdağ mahalleleri ve Doğu Caddesi’nde yapımı gerçekleştirilen parkların inşaatları ise tamamlandı. Aktaş, Ali Ersoy, Ulubey ve Karapürçek mahallelerinde ağaçlandırma alanları oluşturularak, yeşil alan miktarına büyük katkı sağlandı.

Sosyal ve kültürel yatırımlar unutulmadı

2017 yılında kültürel ve sosyal alanda da pek çok yatırım hizmete açıldı. Aydınlıkevler Mahallesi’nde “Erkek Yaşam Merkezi”, Beşikkaya Mahallesi’nde “İlçe Halk Kütüphanesi”, Ali Ersoy Mahallesi’nde ise “Şair Baki Kültür Merkezi” hizmete açıldı. Hamamarkası bölgesinde “Mevlevihane” ile “Şairler ve Yazarlar Evi” hizmete açılarak, bölgenin kültürel değerine katkı sağlandı.

Eğitim ve spora tam destek

Altındağ Belediyesi 2017 yılında eğitime de büyük destek verdi. Gültepe ve Ali Ersoy Mahallesi’nde 2 anaokulunun açılışını gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, okul tadilatları için 1 milyon 160 bin TL harcadı.

2017 yılında Doğantepe, Ulubey ve Karacaören mahallelerine yapılan spor tesislerinin inşaatları tamamlanırken, Altınköy Açık Hava Müzesi arazisi içine yapılan 350 dönüm büyüklüğünde at maneji ve Ali Ersoy mahallesine yapılan Buz Pateni Sarayı’nın yapımında ise sona yaklaşıldı.

Altındağ Belediyesi mali gücünü gözler önüne serdi

2017 yılında da yine köyler unutulmadı. Aydıncık, Kavaklı ve Peçenek köylerine köy konakları yapıldı. Hamamarkası bölgesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, aynı yerdeki konut projesinin ilk etabı tamamlandı. Gagavuzya özerk bölgesine Gençlik Merkezi ve Huzurevi yapımı gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, araç parkına eklediği 12 iş makinası ve araç ile de filosunu güçlendirdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı'yı ziyaret etti16 Şubat 2018 Cuma 10:58
  • Altındağ Belediyesi ile SGDD’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Türk ve Suriyeli çocuklar bir araya geldi12 Şubat 2018 Pazartesi 16:54
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bayburt Grup Özel İdare’yi 2 – 0 yendi12 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
  • Ak Parti Altındağ Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde şölen havasında gerçekleştirildi08 Şubat 2018 Perşembe 15:19
  • Sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen Altındağ Belediyesi, kısa süre önce evleri yanan vatandaşlara yardım eli uzattı06 Şubat 2018 Salı 13:53
  • Altındağ Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına sahip çıktı24 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
  • Altındağlı çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmadılar11 Ocak 2018 Perşembe 09:58
  • Altındağ Belediyesi, Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP)’nı 2018 yılına da taşıdı09 Ocak 2018 Salı 10:58
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Okuyan bir nesil yetiştireceğiz” dedi gençlik merkezlerine üye çocuklar, harekete geçti08 Ocak 2018 Pazartesi 15:03
  • Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. Yıldönümü’nde Hamamönü’ndeki evinde anıldı28 Aralık 2017 Perşembe 12:36
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim