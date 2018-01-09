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Altındağ Belediyesi, Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP)’nı 2018 yılına da taşıdı

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Altındağ Belediyesi, Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP)’nı 2018 yılına da taşıdı
Altındağ Belediyesi, eğitim programlarına babaları da dâhil etti. Hem çocukların hem annelerin daha bilinçli bir hale gelmesi için özverili çalışmalarına devam eden Altındağ Belediyesi, babaları bu yıl da unutmadı.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yürütülen ortaklaşa çalışmalar sonucunda 15 baba daha sertifikasına kavuştu.

15 baba daha sertifika aldı

Altındağ Belediyesi ile AÇEV, bu eğitim programlarına 2017 yılı Mart ayında başladı. Eğitimler, Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler ve Güneşevler Kreşi öğrencilerinin babalarını kapsadı. Geçen yıl 10 haftalık bir eğitim alan yaklaşık 50 baba, artık daha bilinçli bir hale geldi. Altındağ Belediyesi, Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP)’nı 2018 yılına da taşıdı. AÇEV yetkilileri, babalar için önce bir davetiye hazırladı. Bu davetiyeler kreş öğrencileri aracılığıyla babalarına ulaştırıldı. Kreş yetkililerinin yardımıyla Altındağlı babalar ile iletişime geçilerek kendileri için en uygun zaman belirlendi. Haftada 1 gün 2 saat süren eğitimler sona erdi ve Baba Destek Eğitimi Programı 2018 yılının ilk mezunlarını verdi. 15 Altındağlı baba, bu eğitimler sonucunda sertifikalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Eğitimin konuları neler?

Baba Destek Eğitimi Programı’nda babanın, çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk alması amaçlandı. Her oturumda babalara ekler, mektuplar ve oyunlar verildi. 10 hafta süren eğitimde babanın rolü, etkili iletişim, aile tutumları ve olumlu davranış geliştirme gibi konular işlendi. Altındağlı babalara verilen dersler sadece bu konularla sınırlı kalmadı. Demokratik ilişki ve empati, sosyal – duygusal gelişim ve zihinsel gelişim diğer önemli konu başlıkları olarak dikkat çekti. Alanında uzman AÇEV yetkilileri, okul, arkadaş ve baba, çocukla zaman geçirme ve oyun konularında da babaları bilgilendirdi.

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