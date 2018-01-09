Altındağ Belediyesi, eğitim programlarına babaları da dâhil etti. Hem çocukların hem annelerin daha bilinçli bir hale gelmesi için özverili çalışmalarına devam eden Altındağ Belediyesi, babaları bu yıl da unutmadı.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yürütülen ortaklaşa çalışmalar sonucunda 15 baba daha sertifikasına kavuştu.

15 baba daha sertifika aldı

Altındağ Belediyesi ile AÇEV, bu eğitim programlarına 2017 yılı Mart ayında başladı. Eğitimler, Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler ve Güneşevler Kreşi öğrencilerinin babalarını kapsadı. Geçen yıl 10 haftalık bir eğitim alan yaklaşık 50 baba, artık daha bilinçli bir hale geldi. Altındağ Belediyesi, Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP)’nı 2018 yılına da taşıdı. AÇEV yetkilileri, babalar için önce bir davetiye hazırladı. Bu davetiyeler kreş öğrencileri aracılığıyla babalarına ulaştırıldı. Kreş yetkililerinin yardımıyla Altındağlı babalar ile iletişime geçilerek kendileri için en uygun zaman belirlendi. Haftada 1 gün 2 saat süren eğitimler sona erdi ve Baba Destek Eğitimi Programı 2018 yılının ilk mezunlarını verdi. 15 Altındağlı baba, bu eğitimler sonucunda sertifikalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Eğitimin konuları neler?