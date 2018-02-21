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Altındağ Belediyesi, belediyeye bağlı kreş öğrencilerini ve ailelerini istismar konusunda bilinçlendirdi

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Altındağ Belediyesi, belediyeye bağlı kreş öğrencilerini ve ailelerini istismar konusunda bilinçlendirdi
Altındağlı çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için örnek çalışmalar sergileyen Altındağ Belediyesi, belediyeye bağlı kreş öğrencilerini ve ailelerini istismar konusunda bilinçlendirdi.

Son yıllarda artış gösteren çocuk istismarı ve bundan korunma yöntemleri hakkında öğrencilere kendi yaşlarına uygun bir eğitim veren öğrentmenler, velilerden tam not aldı.

Altındağ Belediyesi'ne bağlı kreşlerde ki öğrencileri konu hakkında yaşlarına uygun bir eğitimle bilinçlendirilirken, anneler de istismarın ne olduğu, çocuğun istismara uğrayıp uğramadığının nasıl anlaşılacağı konularında eğitim aldı. Ankara Üniversitesi’nden Doç Dr. Elif Gökçearslan tarafından verilen eğitim semineri, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminere Altındağlı anneler büyük ilgi gösterdi.

Miniklere yaşlarına uygun eğitim

Eğitim programı kapsamında ilk olarak öğrencilerin yaş gruplarına hitap edecek biçimde bir sunum gerçekleştiren Altındağ Belediyesi Güneşevler Kreşi öğretmenleri, daha sonra çocuklar için küçük bir tiyatro oyunu sergiledi. Her biri bir role bürünen öğretmenler, miniklere istismarın ne olduğu ve nasıl korunulması gerektiği konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi. Daha sonra ellerini siyaha boyayan minikler, ellerinin izini bir kağıda çıkararak “Çocuk susar, sen susma” mesajı verdi.

Anneler de bilinçlendi

Altındağlı anneler ise ebeveynler için uygun eğitim seminerinde bir araya geldi. Seminerde ilk olarak fiziksel ve ruhsal istismarın ne olduğu konuları üzerinde duruldu. Çocukların yaşadıkları istismarı anlatmakta ve ifade etmekte zorlandıklarını belirten Doç Dr. Elif Gökçearslan, çocukların davranışlarındaki değişikliğe dikkat edilmesi konusunda aileleri uyardı.

Çocuğun çevresindeki kişilerin travmayı atlatabilmesinde çocuğa en çok desteği verecek kişiler olduğunu belirten Gökçearslan, “Bu yüzden bu kişilerin son derece yargıdan uzak bir şekilde çocuğu dinlemeleri, ona tekrardan korunaklı ve güvenli alanı sağlamaları gerekmektedir. Çocuğa asla “günah, ayıp, saklamamız gerek” şeklinde cümleler kurulmamalı, çocuğa her zaman destek olunacağı aktarılmalıdır. Ancak bu korumanın aşırı düzeyde olmamasına dikkat edilmelidir. Çocuk sosyal çevresinden ve okulundan uzaklaştırılmamalıdır. Bu güven ve korunma çocuğu dış dünyadan soyutlamadan sağlanmalıdır” diye konuştu.

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