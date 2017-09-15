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Altındağ Belediyesi, Bosna Hersek’ten gelen belediye başkanları heyetine “Kentsel Dönüşüm” konusundaki tecrübelerini aktardı

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Altındağ Belediyesi, Bosna Hersek’ten gelen belediye başkanları heyetine “Kentsel Dönüşüm” konusundaki tecrübelerini aktardı
Altındağ Belediyesi’nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar yurtdışındaki yerel yönetimler tarafından da takip ediliyor.

“Bosnalı belediye başkanlarını Ankara’nın tarihi ilçesi Altındağ’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bosna Hersek bizim için kıymetli bir ülke. “ diyen Başkan Tiryaki, meslektaşlarını özellikle Altındağ’da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Bosnalı başkanlar önce Altınköy’ü gezdi

Bosnalı belediye başkanlarından oluşan 20 kişilik heyet, önce Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte Altınköy Açık Hava Müzesi’ni gezdi. Daha sonra Başkan Tiryaki, Bosnalı meslektaşlarının talebi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Tiryaki, meslektaşlarına kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi

Başkan Tiryaki, Belediye Meclis Salonu’nda yaptığı sunuma Altındağ’ın eski hali ile yani hali arasındaki farkları ortaya koyarak başladı. Altındağ’ın kısa süre önce gecekondularla kaplı olduğunu fotoğraflarla Bosnalı misafirlerine anlatan Başkan Tiryaki, 2005 yılından beri 45 binden fazla kaçak ve harabe yapı yıktıklarının altını çizdi. Göreve geldiklerinde Altındağ’ın %85’inin gecekonduyla kaplı olduğunu ve yüzde 70’inin de imarsız olduğunu ifade eden Başkan Tiryaki, bugün bu tablonun tamamen değiştiğini belirtti. “Farklı bir kentsel dönüşüm çalışması yürüterek Altındağ’da büyük bir sorunu ortadan kaldırdık. Bugün Türkiye’de takip edilen bir belediye haline geldik” diyen Başkan Tiryaki, son on yıldır yapılan işler hakkında fotoğraflar eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Tiryaki, sunumun ardından Bosnalı meslektaşlarının sorularını yanıtladı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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