Altındağ Belediyesi Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne büyük bir yatırım kazandırıyor

Gagavuzya’daki Türklerin faydalanması için bölgeye bir kültür merkezi yapacaklarını söyleyen Başkan Tiryaki, inşaata 1 ay içinde başlayacaklarını ifade etti.
Değişen Altındağ’ı anlattı
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah’ı makamında ağırlayarak yapılacak kültür merkezi hakkında bilgi verdi. İrina Vlah, önce Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü’ne gitti ve burada ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi sahibi oldu. Değişen Altındağ’ı daha yakından tanıma fırsatı bulan Vlah, daha sonra Başkan Tiryaki’yi makamında ziyaret etti. Altındağ’ın kısa sürede kat ettiği büyük mesafeyi İrina Vlah’a anlatan Başkan Tiryaki, ilçeye yaptığı yatırımlar üzerinde durdu.
Bir benzeri Visoko’ya yapıldı
İkili, daha sonra önemli bir konuyu gündeme getirdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Altındağ Belediyesi tarafından Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne yapılacak kültür merkezi hakkında İrina Vlah ile konuşan Başkan Tiryaki: “İhalesi yapıldı. Sözleşme imzalandı. Prosedürler halledildi. En geç 1 ay içinde inşaata başlıyoruz” dedi. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bosna Hersek’in Visoko şehrine yaptığı kültür merkezi örneğini detaylarıyla Vlah’a anlattı.
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