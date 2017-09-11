Altındağ Belediyesi Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne büyük bir yatırım kazandırıyor

Daha önce Bosna Hersek’in Visoko kentine bir kültür merkezi inşa eden Altındağ Belediyesi, bu sefer de Gagavuz Türkleri’nin yaşadığı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne büyük bir yatırım kazandırıyor.

Gagavuzya’daki Türklerin faydalanması için bölgeye bir kültür merkezi yapacaklarını söyleyen Başkan Tiryaki, inşaata 1 ay içinde başlayacaklarını ifade etti.

Değişen Altındağ’ı anlattı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah’ı makamında ağırlayarak yapılacak kültür merkezi hakkında bilgi verdi. İrina Vlah, önce Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü’ne gitti ve burada ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi sahibi oldu. Değişen Altındağ’ı daha yakından tanıma fırsatı bulan Vlah, daha sonra Başkan Tiryaki’yi makamında ziyaret etti. Altındağ’ın kısa sürede kat ettiği büyük mesafeyi İrina Vlah’a anlatan Başkan Tiryaki, ilçeye yaptığı yatırımlar üzerinde durdu.

Bir benzeri Visoko’ya yapıldı