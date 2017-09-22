Altındağ Belediyesi, iki yeni anaokulu daha açtı. İlçede'ki anaokulu sayısı 13’e ulaştı

“7 çok geç” sloganı ile okul öncesi eğitim seferberliği başlatan Altındağ Belediyesi, iki yeni anaokulu daha açtı.

“ Eğitim e yatırım Türkiye’nin geleceğine yatırımdır” anlayışı ile çalışan Altındağ Belediyesi ’nin, ilçeye kazandırdığı anaokulu sayısı 13’e ulaştı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bireyin ve toplumun ilerlemesinin ancak kaliteli eğitimle mümkün olacağını vurgulayarak, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu nedenle, yeni nesillerin iyi ve kaliteli eğitim ile yetişmesine verdiğimiz destek, geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır. Yeni okullarımızın, farkındalığı yüksek ve bilinçli kuşakların yetişmesine vesile olmasını diliyorum” dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca da, Ankara’da başlattıkları eğitim seferberliğinden bahsederek, “Devletimiz okul öncesi eğitime çok önem veriyor. Yatırım programlarımızda eğitime ciddi bütçeler ayrılıyor. Bu zamana kadar eğitim konusunda büyük yatırımlar yapan ve devletimizle birlikte hareket eden Başkan Veysel Tiryaki’ye bu yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ Ağaç Yaşken Eğilir” sözü ışığında, okul öncesi eğitim için bugüne kadar 29 milyon TL tutarında dev yatırım yapan Altındağ Belediyesi, 2013 yılından bu yana açtığı 11 anaokuluna, 2 yenisini daha ekledi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ilçe teşkilatı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ Kaliteli eğitim almış nesiller için çabalıyoruz”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, konuşmasına “Altındağ Belediyesi, bugün takip edilen bir belediye olmuşsa sizlerin duaları sayesindedir. Biz sizlerin verdiği vergileri en küçük kuruşuna kadar en iyi şekilde harcamaya gayret ediyoruz. Eğer çarçur edersek Allah bereketini vermez.” diyerek başladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Bireyin ve toplumun ilerlemesi ancak kaliteli eğitimle mümkün. Biz, eğitimin beşikten mezara kadar sürdüğü bir kültürden geliyoruz. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim indirilirken de, ilk ayet ‘Oku’ emri olmuştur. Bu nedenle, Altındağ’da hayata geçirdiğimiz yeniliklerin ve projelerin en değerlilerini eğitim alanındaki uygulamalarımız oluşturuyor” dedi.

“ Eğitime yaptığımız yatırım, en değerli yatırımımızdır”

Altındağ’da yıllardır eğitime önemli katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Tiryaki, “Bölgemizin ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını ve eksikliklerini iyi biliyoruz. Bu nedenle çalışmalarımız öncelikli olarak ihtiyaçları giderme yönünde oldu. ‘7 Çok Geç’ sloganını bütün Altındağ benimsedi. Belediye olarak öncelikli hedefimiz, Altındağ’da sağlıklı ve kaliteli eğitim almış nesillerin yetişmesi. Eğitimin temelleri, erken çocukluk döneminde atılıyor ve çocuklarımız, Türkiye’nin geleceğini oluşturuyor. Bu nedenle, eğitime yaptığımız yatırım, geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır. Yeni okullarımızın, vizyon sahibi, vatanına milletine faydalı kuşakların yetişmesine vesile olmasını diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“ Yaşam boyu eğitime önem veriyoruz”

Başkan Tiryaki, konuşmasında yaşam boyu eğitim için projeler ürettiklerini vurguladı. Rekor bütçeli yatırımlarla, eğitim, araştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri merkezlerinin yanı sıra, insanların sosyal gelişimine yönelik kadın eğitim kültür merkezleri, gençlik merkezleri, kültür ve sanat merkezleri ile spor tesisleri açtıklarını da hatırlatan Veysel Tiryaki, “Bölge halkının kültürel yaşamını geliştirebileceği, güzel sanatlarla buluşabileceği ortamları sunacak projelere önem veriyoruz. Eldeki mevcut kaynaklarımızı etkin kullanarak, tamamen insan odaklı bir yatırım politikası ile hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Tiryaki, çok kısa bir süre sonra, Ali Ersoy Mahallesi’nde yeni bir kültür merkezini daha hizmete açacağını da hatırlattı. Şair Baki’nin isminin verildiği kültür merkezinde, 500 kişilik konferans salonu, kadınlar için derslikler, spor ve okuma salonları bulunacağını söyleyen Tiryaki, “Bulunduğumuz bu mahalle son birkaç yıldır çok değişti. Tamamı gecekondularla kaplıyken şimdi sosyal tesisleri ile de daha modern bir mahalleye dönüştü. Şimdi anaokulunu açıyoruz. Bundan bir iki yıl önce 2 yüzme havuzunu açmıştık. Buz pateni pistini de buraya yapıyoruz. Yakında büyük bir kültür merkezinin de açılışını yine birlikte yapacağız. Daha yapacak çok işimiz, hayata geçirilecek projemiz var” diye konuştu.

Vali Topaca: “Başkan Tiryaki’ye teşekkür ediyorum”

Ankara Valisi Ercan Topaca da konuşmasına Başkan Veysel Tiryaki’ye teşekkür ederek başladı. Günümüz dünyasında okul öncesi eğitimin bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Vali Topaca, “Bu nedenle devletimiz, anaokulu yapımına büyük önem veriyor. Hükümetimiz, anaokulu yapımını, devlet yatırım programına aldı. Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’nin de yıllardır eğitime büyük katkı sağladığını biliyoruz. Bu nedenle de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eğitimin önemini bilen birisi olarak, 13 anaokulu yapıp, bunları Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etti. Bu her Belediye Başkanı’nın sunduğu bir hizmet değil. Sayın Tiryaki, sadece anaokulu da kurmuyor; imkanı ölçüsünde birçok eğitim merkezine de yatırım sağlıyor. Sayın Tiryaki’ye, eğitim konusunda, imar yerleri de dahil olmak üzere her zaman devletimizle hareket ettiği için teşekkür ederiz” dedi.

“ Altındağ’da gelecek yıl, tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz”

Ankara Valisi Ercan Topaca, büyük bir atılım gerçekleştirerek Altındağ’da 17, Ankara’da 330 okulun daha yapım aşamasında olduğunu da açıkladı ve konuşmasına şöyle devam etti:

“ 2 yıl içinde, 9 bin 376 dersliği çocuklarımız için açmış olacağız. Bunun için 3 milyar 200 milyon bir bütçe kullanıyoruz. Bu rakam, bundan 10-15 yıl önce tüm Milli Eğitim bütçesine ayrılandan daha fazladır. 2018-2019 öğretim yılında, tekli eğitime geçiş hedefini, Altındağ’da yakalamayı hedefliyoruz”