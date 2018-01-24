Altındağ Belediyesi, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına sahip çıktı

Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü, ilçenin belirli noktalarına, mama bırakarak hayvanlara yiyecek yardımı yaptı.

Mama yardımında daha çok Karacaören, Baraj ve Karapürçek mahallesi gibi yüksek rakımlı ve kış şartlarının daha yoğun yaşandığı mahalleler başı çekti.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü personellerinin özverili çalışmalarıyla, önce nerelere mama bırakılacağı tespit edildi. Parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın hayatta kalması hedefleniyor. Ayrıca sokak hayvanlarının yiyecek bulmak için ilçe merkezlerine kadar inmesi de engellenmiş oluyor.

“Vatandaşlarımızdan destek istiyoruz.”

Altındağ Belediyesi’nin sahipsiz sokak hayvanlarına olan yaklaşımının daima dostluk üzerine kurulduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki “Kanunlar çerçevesinde, sahipsiz sokak hayvanları nı bulundukları bölgeden alıp, kısırlaştırıp, aşılarını tamamlayıp, tekrar bulundukları bölgeye bırakıyoruz. Hasta olanları iyileşene kadar barınaklarımızda misafir ediyoruz. Pek çok hayvanı da sahiplendiriyoruz.” dedi.