  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor

»
Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor
Altındağ Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağlı vatandaşlar, Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor. Bu programlarda hem hasret gideriliyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruluyor.

Başkan Tiryaki sevgi çemberinde

Hafta sonu sohbetlerinin bu haftaki konukları Hacılar, Önder, Mevlana ve Doğantepe Mahallesi sakinleri oldu. Altındağ Kültür Sarayı’nda gerçekleşen programda dillerden dua, sofralardan muhabbet eksik olmadı. Başkan Tiryaki, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı kahvaltı programında her zaman olduğu gibi yine tüm hemşehrilerine kucak açtı. Başkan Tiryaki, Altındağlı vatandaşların sevgi çemberi arasında kaldı ve hiç kimseyi geri çevirmeyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Ağzı dualı vatandaşlarımız olmasa bu buluşmaların anlamı kalmaz”

Kahvaltı öncesinde Altındağlı hemşehrilerini selamlayan Başkan Tiryaki, bol bol hayır duası aldı. Başkan Tiryaki, bu kahvaltı programlarını 10 yıldır düzenlediklerine dikkat çekerek Altındağ Belediyesi olarak bu programlardan hiçbir karşılık beklemediklerini vurguladı.Aynı sofrayı paylaşarak bereketin artacağını ifade eden Başkan Tiryaki: “Siz, ağzı dualı vatandaşlarımız olmasa bu kahvaltıların hiçbir anlamı kalmaz” dedi. Başkan Tiryaki, bu programlar sayesinde ilçedeki birlik ve beraberlik duygularının daha güçlü bir hale geldiğini aktardı.

Eski Çinçin yeni Gültepe

Başkan Tiryaki, Altındağ’ın yükselişine de dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Altındağ’ın daha değerli bir hale geldiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, görevleri kapsamında olmayan işler de yaptıklarını söyledi. Başkan Tiryaki, programın gerçekleştiği Altındağ Kültür Sarayı’nın bulunduğu Gültepe Mahallesi’nin eski halini de hatırlattı. Eskiden bu bölgeye devlet görevlilerinin bile giremediğini kaydeden Başkan Tiryaki, şimdi ise buranın siyasiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başkan Tiryaki, Altındağ Kültür Sarayı’nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gültepe Yüzme Havuzu gün içerisinde yüzlerce çocuğa kapılarını açıyor20 Ocak 2017 Cuma 09:22
  • Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda minderin tozunu attıran Altındağlı güreşçiler, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor17 Ocak 2017 Salı 16:03
  • Yeni Altındağ Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’in ikinci yarısına da galibiyetle başladı16 Ocak 2017 Pazartesi 12:13
  • 9 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen Altındağ pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor16 Ocak 2017 Pazartesi 12:11
  • Duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekleyen Altındağlı kadınlar, görme engellileri unutmadı12 Ocak 2017 Perşembe 11:43
  • Altındağlı çocuklar, “okuma atölyesi”sinde hem kitap okuyor, hem yeteneklerini geliştiriyor hem de doyasıya eğleniyor11 Ocak 2017 Çarşamba 14:16
  • Başkan Tiryaki ile bambaşka bir görünüm kazanan Altındağ’da 2016 yılı oldukça verimli geçti10 Ocak 2017 Salı 14:38
  • Sokak hayvanları Altındağ Belediyesi hayvan bakımevinde tedavi altına alındı10 Ocak 2017 Salı 12:43
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Altındağ’daki tüm okullarda hızla tekli eğitime geçileceğini müjdeledi09 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
  • Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u ağırladı05 Ocak 2017 Perşembe 14:08
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim