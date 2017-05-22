Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Altındağlı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı

60 kişiden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle dinleyenleri mest etti. Koro üyelerinin keman resitali de büyük bir dikkatle dinledi. Koro şefliğini Cengiz Taşkent’in yaptığı TSM korosu salonu dolduran 400 kişi tarafından ayakta alkışladı.
Koro 1’inci bölümdehicazve segah makamındaki eserleri seslendirdi. Seslendirilen eserler Altındağlı sanatseverlerden tam not aldı. Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, konserin 2’nci yarısında hisar bûselik ve hüseyni makamından eserler seslendirdi. Düzenlenen Türk sanat müziği konserini Altındağ Belediye Başkanı Yunus Keleş de seyretti.
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