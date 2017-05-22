5 yıl önce kurulan ve Ankara’da sayısız konsere imza atan Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Altındağlı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

60 kişiden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle dinleyenleri mest etti. Koro üyelerinin keman resitali de büyük bir dikkatle dinledi. Koro şefliğini Cengiz Taşkent’in yaptığı TSM korosu salonu dolduran 400 kişi tarafından ayakta alkışladı.