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Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Göz Hastanesi ile önemli bir işbirliğine imza attı

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Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Göz Hastanesi ile önemli bir işbirliğine imza attı
Altındağlı vatandaşların sağlıklı yaşamaları için bu zamana kadar pek çok projeyi hayata geçiren Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Göz Hastanesi ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Ulucanlar Göz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş’ın koordinatörlüğünde, Altındağ’da göz tansiyonu taraması projesi ikinci etabı başlatıldı. İlk günkü programa 100 Altındağlı vatandaş katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Ulucanlar Göz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş “Projenin en önemli amacı 40 yaşın üzerinde olan vatandaşlarımızın göz içi basınç değerlerini ölçerek glokom riski olanları saptayıp, ileri tetkiklerle erken tanı ve tedavilerini sağlamak, olası görme kayıplarını en aza indirgemek…” dedi. Altındağ’da bu proje kapsamında 1500’den fazla vatandaşın glokom açısından değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Yılmazbaş, Altındağ Belediyesi’nin olumlu işbirliği için de Başkan Tiryaki’ye ve Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ulucanlar Göz Hastanesi ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bilimsel çalışmanın bu etabının ilk katılımcıları Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi üyeleri oldu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ulucanlar Göz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş’ın yanı sıra, 1. Bölge Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr Önder Odabaş da ilk taramada yer aldı.

“Sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürüyoruz.”

Proje hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki “Altındağ Belediyesi sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürüyor. Bu çalışmada onlardan sadece biri…” dedi. Başkan Tiryaki, erken teşhisin her zaman önemli olduğuna dikkat çekerek, alınabilecek tedbirlerle muhtemel sağlık sorunlarının önüne geçilebileceğini söyledi. Bu projede ekonomik yeterliliği olmayan vatandaşları da düşündüklerini belirten Başkan Tiryaki, sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirdiklerini kaydetti. Başkan Tiryaki, bu taramaların devam edeceğinin de müjdesini verdi.

“Altındağ Belediyesi bize büyük kolaylık sağladı”

Göz tansiyonunun halk arasında sık görülen bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmazbaş ise “Bu hastalık sinsi bir hastalıktır ve hiçbir belirtisi yoktur. 40 yaşından sonra herkesin yılda en az 1 defa bu taramadan geçmesi gerekli… Yüksek tansiyon, şeker ve ailesinde glokom yani göz tansiyonu hastalığı bulunanlar daha da dikkatli olmalı.” dedi.

2 bin kişiyi bu göz taramasından geçireceklerini belirten Yılmazbaş, Sağlık Bakanlığı’nın ve Oftalmoloji Derneği’nin bilgisi dâhilinde yapılan bu taramada Altındağ Belediyesi’nin kendilerine büyük kolaylık sağladığını vurguladı. Altındağ Belediyesi sayesinde bireylere ulaştıklarının altını çizen Prof. Dr. Yılmazbaş: “Göz hastalığı riski taşıyanları ve maddi durumu yeterli olmayanları kamu gücünün ortaklığında buluşturduk” dedi.

“Halkını düşünen bir başkan…”

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nden Faruk Çetinkaya, ilk defa göz taraması yaptırdığını söyledi. Sağlık konusunda ihmalkâr davranıldığını belirten Faruk Çetinkaya, Altındağ Belediyesi’nin sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına getirdiğini aktardı.

Göz taramasından geçen Kemal Özdem ise şöyle konuştu: “Altındağ Belediyesi’nin hizmetlerinden gayet memnunuz. Veysel Tiryaki, halkını düşünen bir belediye başkanı… Memleketine böyle hizmet veren yöneticiler çok az bulunur. Bu hizmetler, bu çalışmalar sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’deki belediyelere örnek olmalı. Ulucanlar Göz Hastanesi’ne de çok teşekkür ederiz. Göz doktorlarımız bizimle yakından ilgilendi.”

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