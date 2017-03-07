Altındağ Belediyesi ve KOSGEB ortaklığıyla düzenlenen girişimcilik eğitimi meyvelerini vermeye devam ediyor

Karapürçek 2 Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Zeliha Bayram da hayallerine kavuşan kadınlardan biri.

Zeliha Bayram, açtığı güzellik merkeziyleAltındağlı kadınların neler yapabileceğini herkese gösterdi. Karapürçek Mahallesi’ndeki işletmenin açılışına Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de katıldı. Başkan Tiryaki açılış kurdelesini keserek işletme sahibine hayırlı kazançlar diledi.

“Vaktinizi kültür merkezlerinde değerlendirin”

Başkan Tiryaki, yaptığı konuşmada kültür merkezlerinin önemi üzerinde durdu. Bu merkezlere çok sayıda akademisyen, sanatçı, doktor ve öğretmen geldiğini hatırlatan Başkan Tiryaki,bu sayede Altındağlı kadınların önemli eğitimler aldığını vurguladı. Başkan Tiryaki, Altındağlı kadınların merkezlerdeki eğitimlerin ardından kendi işletmelerini açtıklarını belirtti. Kültür merkezlerinin sadece işyeri açmak için fayda sağlamadığını dile getiren Başkan Tiryaki, buralardaki eğitimlerle kişisel gelişimin arttığını söyledi. Başkan Tiryaki, kadınlara seslenerek “Kültür merkezlerine gelip burada bir kitap bile okusanız ufkunuz genişler” dedi.

“Kültür merkezleri olmasaydı yapamazdım”

İşletme sahibi Zeliha Bayram ise kültür merkezine 9 yıldır üye olduğunu belirtti. Burada 3 yıl kuaförlük, 1 yıl da cilt bakım eğitimi aldığını ifade eden Bayram, Karapürçek 2 Kadın Eğitim Kültür Merkezi sayesinde hayatında büyük değişiklikler olduğunu vurguladı. Bayram şöyle devam etti: “Budükkânı açmamda Veysel Başkanın payı büyük. Başkanımız bu kültür merkezlerini açmasaydı böyle bir şansım olmazdı. Kültür merkezine gelmeden önce sosyal bir hayatım yoktu. Televizyon karşısında vakit geçiriyordum. Şimdi durum çok farklı…Yılmadım, çalıştım. Eşim çok destek verdi. Sonunda kendi dükkânımı açtım. Hayallerime kavuştum.”