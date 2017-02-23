Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi

Halkın huzurunu sağlamak için denetimlerini sürdüren Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bu sefer de dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi.

Altındağ’ın tamamını kapsayan operasyondavatandaşın duygularını istismar eden dilencilere göz açtırılmadı. Kalabalık yerlerde, trafik ışıklarında ve cami önlerinde dilenen 16 dilenci, Dilenci Barınma Evi’ne teslim edildi.

“Önceliğimiz halkın huzuru…”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bölge halkına daha huzurlu yaşam alanları sunmak için çalıştıklarını söyledi. Dilenciler sebebiyle zaman zaman şikâyet aldıklarına dikkat çeken Başkan Tiryaki, “Altındağ Belediyesi olarak bu şikâyetlere kayıtsız kalamazdık” dedi. Başkan Tiryaki, halkın daha rahat etmesi için böyle bir operasyon düzenlediklerini belirterek denetimlerin sıklaşacağını dile getirdi.

“Bu konuda kararımız kesin”

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı ise sadece dilencilere değil toplumun huzurunu kaçıran tüm olumsuzluklara karşı kararlı bir tutum izlediklerinin altını çizdi. Bu tür operasyonları belirli aralıklarla düzenlediklerini kaydeden Onaycı, Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 24 saat görev başında olduğunu hatırlattı. Onaycı şöyle devam etti: “Halkın huzuru bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımız rahatsız oldukları durumlarda507 00 50 numaralı telefondan bize ulaşabilir. Ayrıca zabita@altindag.bel.tr adresinden de gelen şikâyetleri mutlaka değerlendiriyoruz.”