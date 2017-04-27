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Altındağ Belediyesi’nin Kutlu Doğum Haftasıkapsamında düzenlediği programda gönüllere nur yağdı

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Altındağ Belediyesi’nin Kutlu Doğum Haftasıkapsamında düzenlediği programda gönüllere nur yağdı
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki programda dillerden dua eksik olmadı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Altındağ MüftüsüEnver Türkmen ve AK Parti Şanlıurfa Eski Milletvekili Mehmet Atilla Maraş’ın yanı sıra çok sayıda Altındağlı vatandaş katıldı.

Salondan âmin sesleri yükseldi

Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan Kutlu Doğum Haftası programında eller semaya açıldı ve salondan‘âmin’ sesleri yükseldi. Program Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i ve Müslümanlığı anlatan sinevizyon gösterisiyledevam etti.Altındağ Belediyesi kadın eğitim kültür merkezlerine üye 30 kişiden oluşan Tasavvuf Müziği Korosu ise dinleyicileri adeta mest etti. Altındağlı kadınlar, başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Tasavvuf Müziği ziyafeti Solist Mesut Şimşek’in ilahileriyle sürdü. En güzel ilahilere semazenler de eşlik etti.

“İslam Âlemi huzur içinde olmalı”

Kısa bir konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Bir Gece’ adlı şiirini okudu. ‘Bir Gece’isimli şiiri ilkokul yıllarında ezberlediğini söyleyen Başkan Tiryaki, bu dörtlüklerin büyük anlam taşıdığını vurguladı.Başkan Tiryaki,Kutlu Doğum Haftası’nın İslam Âlemi’nde büyük önem taşıdığının da altını çizdi. Tüm Müslümanlarınbarış ve huzur içinde yaşamasını isteyen Başkan Tiryaki, bu durumun ancak sevgiyle gerçekleşeceğini dile getirdi. Başkan Tiryaki sözlerine şöyle son verdi: “Peygamberimizin doğumu bizi acılardan, ıstıraplardan kurtaran bir doğumdur. Öyle bir peygamberimiz var ki… Onu anlatmaya kelimeler yetmez.”

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