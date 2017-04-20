  • BIST 91.357
  • Altın 149,560
  • Dolar 3,6356
  • Euro 3,9171
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C

Altındağ Beşikkaya Mahallesi’ne yeni kültür merkezi

»
Altındağ Beşikkaya Mahallesi’ne yeni kültür merkezi
İlçeye önemli bir yatırım daha kazandırmak için kolları sıvayan Altındağ Belediyesi, aynı zamanda kadınlara verdiği değeri de bir kez daha gözler önüne seriyor. İnşaatına yeni başlanan kültür merkezinin 2017 yılı sonunda bitmesi planlanıyor.

Yılsonuna doğrubitecek

Beşikkaya Mahallesi’ne yapılan kültür merkezi, bölgedeki önemli bir ihtiyacı daha karşılayacak. Yeni kültür merkezinin inşaatına 2017 yılı ocak ayında başladı. İnşaat aşamasında kısa süre içerisinde büyük mesafe kat edildi. 5 bin 500 metrekarelik inşaat alanıyla Altındağ’ın modern yapısına ayak uyduracak olan kültür merkezi,  hem kültür merkezi hem düğün salonu olarak işlev görecek.

Her şey Altındağlılar için

En alt kattaki 300 kişilik düğün salonu Altındağlı vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Dünya evine girmek isteyen çiftler artık buradaki düğün salonunda da ‘evet’ diyebilecek. 500 kişilik konferans salonunun bulunduğu zemin katta ise seminer, konferans, sempozyumlar düzenlenecek. Yine bu kattaki 3 derslik Altındağlı kadınlarınel becerilerinin gelişmesi için çalışma atölyesi olarak da kullanılabilecek. 1. kattaysa 9 derslik yer alacak ve kadınlar bu sınıflarda okuma yazmadan İngilizceye kadar birçok eğitim alacak. Bu kattaki çok amaçlı salon ve kütüphaneise eğitimin önemli bir parçası olarak dikkat çekecek.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 2017 yazında açılacak17 Nisan 2017 Pazartesi 11:50
  • Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Beypazarlılarla buluştu13 Nisan 2017 Perşembe 11:04
  • TRABZON OPERA BALE GÜNLERİ 18 NİSAN'DA BAŞLIYOR12 Nisan 2017 Çarşamba 12:32
  • Mamak Kültür Merkezi’nden düzenlenen "Aşıklar Şöleni" programında aşıklar atıştı12 Nisan 2017 Çarşamba 12:28
  • Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu Eti Çocuk Tiyatrosu’nun Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyununa ev sahipliği yaptı12 Nisan 2017 Çarşamba 12:25
  • DÜNYAYI BAŞKASININ GÖZÜNDEN DENEYİMLEYİN: SANAL GERÇEKLİK ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE11 Nisan 2017 Salı 12:16
  • Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde BRHD tarafından düzenlenen 47. Yıl Büyük Sergisi törenle açıldı11 Nisan 2017 Salı 11:54
  • Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 300 çocuk ve ailesini Kırmızı Şapkalı Kurt oyunu ile ağırladı10 Nisan 2017 Pazartesi 13:03
  • OPERANIN YILDIZLARI YOĞUN İSTEK ÜZERİNE, AYDIN GÜN İÇİN YENİDEN ANKARA’DA10 Nisan 2017 Pazartesi 12:41
  • Antalyalı Ressam Tuncer Ertuğrul, Ankara’daki ilk sergisini Yenimahalle’de açtı06 Nisan 2017 Perşembe 12:01
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim